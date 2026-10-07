Mazatlán se prepara ante posible impacto de Simón identificando 86 colonias de riesgo

Ante la posible influencia del fenómeno meteorológico ‘Simón’ en las costas de Sinaloa, Mazatlán mantiene activos sus protocolos de prevención, informó la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez, quien señaló que el Ayuntamiento de Mazatlán dará seguimiento a su trayectoria y mantendrá informada a la población.

Palacios Domínguez detalló que este jueves participará en una reunión del Consejo Estatal de Protección Civil en Culiacán, donde se revisará la evolución del fenómeno y las acciones que deberán implementar ante cualquier eventualidad.

Ante esto, la Alcaldesa pidió a las y los mazatlecos mantenerse atentos a las alertas y recomendaciones de las autoridades, ya que cualquier actualización será difundida a través de las páginas oficiales del Gobierno Municipal.

“Tenemos una invitación por parte del Consejo de Protección Civil Estatal. El día de mañana a la una y media de la tarde estaré trasladándome a Culiacán. Nos convocó nuestra gobernadora Graciela Domínguez para prepararnos ante esta eventualidad, este fenómeno que viene acercándose a las costas de Sinaloa, entonces vamos a estar preparados”, comentó.

“Por lo pronto, decirles a las y los mazatlecos que estén muy pendientes ante cualquier alerta que podamos nosotros emitir”, añadió.

Palacios Domínguez indicó que como parte de las medidas preventivas, Mazatlán cuenta actualmente con siete refugios temporales, con capacidad para recibir a miles de personas en caso de ser necesario.

Asimismo, informó que las autoridades tienen identificadas alrededor de 86 colonias ubicadas en zonas susceptibles de inundación, por lo que se mantiene especial vigilancia en estos sectores ante posibles lluvias intensas o acumulación de agua.

“Tenemos siete refugios temporales con capacidad para miles de personas, por lo que estamos preparados, tenemos ya bien ubicadas las zonas de inundación, que son alrededor de 86 colonias”, dijo.

“Tenemos todos los lugares listos y el Consejo Municipal de Protección Civil que está siempre en sesión permanente para, ante cualquier eventualidad, poder actuar”, agregó.

Palacios Domínguez destacó que el Consejo Municipal de Protección Civil permanece en sesión permanente, con el objetivo de estar en condiciones de actuar de manera oportuna si las condiciones meteorológicas representan algún riesgo para la población.

De tal forma, que ante este escenario, el Gobierno Municipal llamó a la ciudadanía a mantenerse informada mediante los canales oficiales y evitar atender información no confirmada sobre la trayectoria o posibles efectos de Simón.

“Estamos preparados y mañana estaré asistiendo al Consejo Estatal y ya les tendremos más información acerca de cuál es la trayectoria de Simón”, puntualizó.

Simón se fortalece frente al Pacífico con trayectoria prevista hacia Sinaloa

A través de un comunicado emitido por la Comisión Nacional del Agua, se informó que la depresión tropical Veinte-E se fortaleció para convertirse en la tormenta tropical Simón, frente a las costas del Pacífico mexicano.

Para este miércoles 7 de octubre, el centro del sistema se ubicó aproximadamente a 285 kilómetros al sur-sureste de Michoacán, y a 485 kilómetros al sureste de Colima, presentando vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora, rachas de hasta 85 kilómetros por hora y desplazamiento hacia el oeste-noroeste a 13 kilómetros por hora.

Como parte de las condiciones previstas asociadas a su circulación en las zonas actualmente bajo influencia del sistema, Conagua pronosticó lluvias intensas, de 75 a 150 milímetros, en regiones de Guerrero y Oaxaca.

También se contemplaron vientos sostenidos de 30 a 40 kilómetros por hora, con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora, en costas de Guerrero y Oaxaca, así como vientos de 10 a 20 kilómetros por hora, con rachas de 30 a 50 kilómetros por hora, en la costa de Michoacán.

Asimismo, para las costas de Guerrero y Oaxaca, el pronóstico contempló oleaje de entre dos y tres metros de altura, mientras que en la costa de Michoacán se estimó oleaje de uno a dos metros.

Sin embargo, para los próximos días, y de acuerdo con la trayectoria estimada por el Servicio Meteorológico Nacional, Simón podría avanzar hacia Sinaloa si mantiene el rumbo previsto.

En esa proyección, Mazatlán aparece dentro de la trayectoria estimada del sistema, por lo que las autoridades mantienen vigilancia sobre su evolución, ya que la intensidad y los efectos que pudiera tener en Sinaloa dependerán de cómo se comporte el fenómeno durante su desplazamiento.

Por ello, las autoridades han llamado a la población a mantenerse atenta a los comunicados oficiales, ya que la trayectoria y las condiciones previstas pueden modificarse conforme avance el sistema.