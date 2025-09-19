Mazatlán
Conmemoración

Mazatlán se suma a conmemoración del Día Nacional de Protección Civil con homenaje a víctimas de sismos

La Presidenta Municipal, Estrella Palacios Domínguez, encabezó el evento Cívico en la explanada de la Plazuela República junto a elementos policiales y rescatistas
Alexis García |
19/09/2025 09:35
19/09/2025 09:35

Con el objetivo de rememorar las tragedias ocasionadas por los terremotos de 1985 y 2017 que azotaron a México, comenzaron las actividades del Día Nacional de Protección Civil 2025 en Mazatlán, donde muy temprano se realizó el izamiento de bandera a media asta en la explanada de la Plazuela República.

El evento cívico estuvo encabezado por la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez junto a otros funcionarios, quienes presenciaron el homenaje en memoria de los caídos y en busca de concientizar a la ciudadanía sobre la cultura de prevención ante estos hechos.

También estuvieron presentes corporaciones policiales y rescatistas como Bomberos de Mazatlán, Cruz Roja Delegación Mazatlán, Policía Municipal, voluntarios y por supuesto la coordinación de Protección Civil Municipal, liderados por su titular Óscar Osuna.

La Escolta y Banda de Guerra del Octavo Batallón de Infantería se encargaron de los honores a la bandera, mientras que todos los presentes entonaron el Himno Nacional Mexicano.

”Seguimos avanzando, hay un avance constante en materia de Protección Civil. Obviamente el día de hoy se conmemora un año más del sismo del 85, donde nace la Protección Civil a raíz de estas contingencias que se tuvieron en aquellos años y que pusieron de luto al País”, expresó Osuna Tirado.

”Pero seguimos avanzando, seguimos creciendo; obviamente falta bastante todavía y seguimos pregonando este rubro entre todos los ciudadanos. Es por eso que es importante invitarlos a la gente a que participen en todos los simulacros que se van a estar generando durante el día y próximamente”.

