$!Mazatlán se suma a la colecta simultánea de Teletón México 2026

MAZATLÁN.- El Sistema DIF Mazatlán se sumó a la colecta simultánea que realiza DIF Sinaloa, a la par del Teletón México 2026, en los 20 municipios del estado, llevando un mensaje de solidaridad y esperanza a la ciudadanía.
A través de un comunicado, el DIF Mazatlán informó que su equipo se instaló en el cruce de la Avenida del Mar y Gutiérrez Nájera, junto al Monumento al Pescador, donde invitó a las y los mazatlecos a participar en esta iniciativa en bienestar para niñas, niños y adolescentes que reciben atención en los Centros de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón.
La colecta fue encabezada por el director del DIF Mazatlán, José Luis Gómez Núñez, acompañado por personal de la institución.
Las y los ciudadanos que transitaban por esta vialidad se sumaron a la colecta.
“Con mucho entusiasmo y con mucho cariño, estamos haciendo una actividad en conjunto. Esta colecta es simultánea en todos los municipios del estado. En este momento estamos boteando y tendremos un horario de 8:00 de la mañana a 2:00 de la tarde, en diferentes turnos, trabajando de la mano con el Teletón”, precisó Gómez Núñez.