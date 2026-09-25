Mazatlán
|
Apoyo

Mazatlán se suma a la colecta simultánea de Teletón México 2026

DIF Mazatlán participa en la jornada convocada por DIF Sinaloa, que se realiza de manera simultánea en los 20 municipios del estado
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
25/09/2026 17:10
25/09/2026 17:10

MAZATLÁN.- El Sistema DIF Mazatlán se sumó a la colecta simultánea que realiza DIF Sinaloa, a la par del Teletón México 2026, en los 20 municipios del estado, llevando un mensaje de solidaridad y esperanza a la ciudadanía.

A través de un comunicado, el DIF Mazatlán informó que su equipo se instaló en el cruce de la Avenida del Mar y Gutiérrez Nájera, junto al Monumento al Pescador, donde invitó a las y los mazatlecos a participar en esta iniciativa en bienestar para niñas, niños y adolescentes que reciben atención en los Centros de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón.

  • $!Mazatlán se suma a la colecta simultánea de Teletón México 2026
  • $!Mazatlán se suma a la colecta simultánea de Teletón México 2026
  • $!Mazatlán se suma a la colecta simultánea de Teletón México 2026
  • $!Mazatlán se suma a la colecta simultánea de Teletón México 2026

La colecta fue encabezada por el director del DIF Mazatlán, José Luis Gómez Núñez, acompañado por personal de la institución.

Las y los ciudadanos que transitaban por esta vialidad se sumaron a la colecta.

“Con mucho entusiasmo y con mucho cariño, estamos haciendo una actividad en conjunto. Esta colecta es simultánea en todos los municipios del estado. En este momento estamos boteando y tendremos un horario de 8:00 de la mañana a 2:00 de la tarde, en diferentes turnos, trabajando de la mano con el Teletón”, precisó Gómez Núñez.

#Colecta
#DIF Mazatlán
#Teletón
Botón de acción Suscríbete al canal de Youtube