$!Mazatlán se suma a la colecta simultánea de Teletón México 2026

MAZATLÁN.- El Sistema DIF Mazatlán se sumó a la colecta simultánea que realiza DIF Sinaloa, a la par del Teletón México 2026, en los 20 municipios del estado, llevando un mensaje de solidaridad y esperanza a la ciudadanía.

A través de un comunicado, el DIF Mazatlán informó que su equipo se instaló en el cruce de la Avenida del Mar y Gutiérrez Nájera, junto al Monumento al Pescador, donde invitó a las y los mazatlecos a participar en esta iniciativa en bienestar para niñas, niños y adolescentes que reciben atención en los Centros de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón.