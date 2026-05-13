Mazatlán se suma a La Gran Espada del Buen Fin del Turismo

Arranca La Gran Escapada 2026, conocida como “El Buen Fin” de descuentos del turismo en México, que se aplicará del 18 al 21 de junio de 2026 y es impulsada por la Concanaco Servytur, la cual fue anunciada de manera simultánea vía zoom a nivel nacional por la Secretaria de Turismo federal Josefina Rodríguez Zamora y el presidente del organismo Octavio de la Torre Stéffano y los secretarios de turismo de los estados.

En Mazatlán, la conferencia de prensa fue encabezada por la Secretaria de Turismo estatal, Mireya Sosa Osuna.

La iniciativa ofrece descuentos de hasta 60 por ciento y hasta 90 por ciento en casos altos, en hospedaje, transporte y experiencias para fomentar el turismo nacional.

“La Gran Escapada promueve incentivar la planeación y la compra anticipada de servicios turísticos, conectando a las personas consumidoras con empresas formales del sector, a fin de facilitar el acceso a viajes, hospedaje, transporte y experiencias, en condiciones competitivas, seguras y verificables”.

Se destacó que no solo se aseguran descuentos, sino el fortalecimiento del sector con dos intenciones, que las familias viajen y promover la compra anticipada para los siguientes meses y hasta el 2027.

Además, agregó que permitirá planear con anticipación las vacaciones y poder vender en temporadas bajas, llenando habitaciones, moviendo el transporte y activando al país entero.

Sosa Osuna hizo la convocatoria para que los prestadores de servicios turísticos y empresas de servicios se inscriban a la plataforma oficial que opera la Concanaco Servytur para que puedan participar como proveedores del buen fin 18 al 21 de junio de 2026 de La Gran Escapada 2026, que cuenta con la participación de cámaras de comercio, servicios y turismo afiliadas a Concanaco Servytur México y empresas del sector turístico.

Sosa Osuna señaló que esta iniciativa se consolida como una plataforma efectiva que promueve la oferta turística del País, incentivando la participación de empresas y facilitando el acceso de las personas consumidoras a promociones atractivas.

A la conferencia asistieron Gabriela Alvarado, de la Asociación de Hoteles Tres Islas de Mazatlán; Sergio Romero, de la Asociación de Hoteles y Empresas Turísticas de Mazatlán y Pedro Miguel Castillo, del consejo directivo de Canirac.

Este tipo de propuestas que incentivan el consumo turístico nacional, fortalecen el mercado interno y permiten que más personas descubran la grandeza de los destinos sinaloenses, sus tradiciones, su gastronomía y, sobre todo, la calidez de su gente.