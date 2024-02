Al igual que en la Ciudad de México y en diferentes partes del País, el próximo domingo 18 de febrero ciudadanos y personas en general en Mazatlán participarán en la Marcha Nacional por la Democracia, que iniciará en el Escudo de Sinaloa y terminará en la Plazuela República.

”El próximo 18 de febrero a las 10:00 de la mañana la cita es en el Escudo de Sinaloa, de ahí habrá una marcha a la Plazuela de la República por la Democracia, la marcha es nacional y Mazatlán hará lo que le toca”, dijo el aspirante a Diputado federal por la coalición Fuerza y Corazón por México, Juan Alfonso Mejía López.

Invitó a todas las personas que así lo deseen a participar en esta marcha a nivel nacional, que en este puerto llegará a la Plazuela República, en el Centro de la Ciudad, frente al Palacio Municipal.

En entrevista el aspirante a Diputado federal también dijo que la campaña electoral de este año va ser de contrastes y eso va ser muy bueno para la ciudadanía.

”Que vea que hay una alternativa, para que exista alternancia tiene que existir alternativa y efectivamente como dicen todas las mañanas: no somos iguales, y creo que va ser una gran oportunidad durante 90 días el poder caminar con la gente para poder conversar sobre estos temas llegado el momento (de hacer las propuestas)”, continuó.

”Si tuviéramos que hablar de algunos contrastes, por ejemplo, algunos dicen que se trata de una continuidad o del regreso al pasado, otros dicen que se trata de la vieja contra la nueva política y otros dicen que se trata de conformarte o de salir adelante con tu esfuerzo, no es que la gente no quiera, es que el piso no está parejo y mientras sigamos hablando del pasado entonces nadie se hace responsable, hablemos de futuro, ahí hay un contraste, no es sobre el pasado, es sobre el futuro”.

El segundo punto que es importante platicarlo cuando lleguen los tiempos, dijo, es de que mentir también es corrupción.

”La mentira mata, veamos lo que pasó en la pandemia, la mentira empobrece, veamos lo que sucede cuando quitas programas de Gobierno que la gente está necesitando, piensen en los pescadores, en los motores, en las redes, piensen en los agricultores, en las amas de casa y por último creo que en su momento las mazatlecas, los escuinapenses, los concordenses, los rosarenses, todo Sinaloa tendrá una oportunidad para decidir si quiere mandar el poder a la Ciudad de México y que todo se decida allá o si quiere el poder aquí en la calle, en su casa, en la esquina de su casa, entonces ahí hay tres cosas que unos representan frente a otros”, reiteró Mejía López.