Mazatlán será sede de Congreso Nacional de Arquitectos e Ingenieros en seguridad y DRO

Por vez primera, el Colegio de Arquitectos de Mazatlán serán los anfitriones de más de 300 expertos, entre arquitectos, ingenieros en seguridad estructural y directores Responsables de Obras de diferentes estados del País que se actualizarán en nueve conferencias magistrales, tres ponencias técnicas, casos prácticos y cursos, del 3 al 6 de septiembre, adelantó Eduardo Lizárraga Lizárraga, presidente del organismo.

Se trata del primer congreso a desarrollarse en Mazatlán, el Congreso Nacional de Arquitectos e Ingenieros en Seguridad y DRO.

”Sí es un congreso nacional que se va a celebrar aquí en Mazatlán. Viene por la Federación de Directores Responsable de Obras de la República Mexicana y es algo que se pretende hacer aquí”.

La Confederación Nacional de Colegios de la República Mexicana quien organiza el encuentro espera a 64 personas más los agremiados que se inscriban aquí de los cuatro colegios locales, de arquitectos e ingenieros.

El Congreso tendrá modalidad presencial y vía Zoom.

”Ellos tienen estimado alrededor de unas 300 personas que estén asistiendo al evento físico y en vía Zoom también. Son capacitaciones para los Directores Responsable de Obras, más que nada y lo hacen en diferentes estados”, explicó.

Esta vez le tocó a Mazatlán y ya están más que listos para recibirlos, aseguró.

”Nos contactaron por medio de la Federación del Colegio de Arquitectos. Nosotros somos los federados y por medio de la Federación del Colegio de Arquitectos de la República Mexicana nos contactó la Federación de DROs para poder hacer el evento aquí y nos invitaron. Somos los invitados especiales. Somos los anfitriones de aquí en Mazatlán”.

La Federación de Colegios de Arquitectos tiene la base en la Ciudad de México, pero hay agremiados por toda la República Mexicana, así que todos serán bienvenidos, indicó.

”Hay de diferentes estados de todo lo que es la República. Todos los que sean DRO son bienvenidos para inscribirse a este evento y es un congreso que se va a llevar a cabo aquí en Mazatlán”.

Entre los temas que se van a abordar para el caso de Mazatlán, comentó que ante el interés del segmento en viviendas de interés social proyectado en el programa de vivienda del Bienestar.

”Sobre la Vivienda de Bienestar algo traen ahí ese tema y estamos viendo que de hecho también los DRO en el Congreso también se va a ver un poquito de esos temas para ver si podemos aterrizar y apoyar también al municipio con eso con la idea de beneficiarnos todos para eso y si hay algo para poder ayudar al gobierno, pues estamos con todo gusto”.

El encuentro está programado para septiembre en las instalaciones del Hotel Marina El Cid.