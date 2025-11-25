Mazatlán será sede de Reunión Nacional Nacional de Colegios de Ingenieros Civiles

Ingenieros Civiles anunciaron que traen sede de la 52 Reunión Nacional de la Federación Mexicana de Colegios de Ingenieros Civiles en Mazatlán.

Jesús Antonio Espinoza Sanabria, presidente del Colegio de Ingenieros adelantó que vendrían entre 600 a 800 congresistas durante mayo de 2026.

“El colegio va a traerse el próximo año la Reunión Nacional de de la Federación Mexicana de Colegios de Ingenieros Civiles, lo queremos. Sí, estamos en esa labor ahorita de logística. Hay una federación a donde pertenecemos nosotros como socios, como colegios. Entonces vamos a traernos el próximo año ese congreso”, dijo Espinoza Sanabria.

Comentó que la organización está a cargo de la Federación de Colegios de Ingenieros Civiles del País constituido por 64 colegios de diversas partes de la República Mexicana.

Sería la 52 Reunión Nacional de la Federación Mexicana de Colegios de Ingenieros Civiles que se desarrollará en esta ciudad, agregó el directivo, pero aún falta definir la sede que albergaría las más de 20 ponencias magistrales y la exposición.

Dijo que en esta ocasión se le sumaría la exposición que organiza anualmente el Colegio de Ingenieros Civiles de Mazatlán.

La Reunión Nacional de la Federación Mexicana de Colegios de Ingenieros Civiles representa para el gremio constructor un punto de encuentro clave para ingenieros, académicos, funcionarios, empresarios y especialistas nacionales e internacionales.

Además de ser una plataforma que ha permitido, a lo largo de sus distintas convocatorias, el intercambio de experiencias, la actualización profesional y la construcción colectiva de una visión estratégica para el desarrollo de la infraestructura en México.

En su trigésima tercera edición, el Congreso se fortaleció como un espacio de reflexión técnica, análisis multidisciplinario y colaboración entre sectores convergentes, expuso.

Donde se presentan innovaciones tecnológicas, nuevas metodologías constructivas, esquemas de financiamiento y enfoques de planeación orientados a atender los retos contemporáneos.

Todo ello bajo una perspectiva integral que incorpora criterios de sostenibilidad, impacto social y resiliencia ambiental.