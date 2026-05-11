Mazatlán será sede del Encuentro Internacional de investigadores de la Comunicación

Tras los retos que enfrenta la comunicación en contextos fracturados entre narrativas de violencia, rutas migratorias y territorios digitales, la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación sostendrá su Encuentro Nacional con sede en Mazatlán, del 10 al 12 de junio de 2026.

Este evento académico y profesional fue anunciado en rueda de prensa por la secretaria académica de la Unidad Regional Sur de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Marisol Reyes Portillo, y la presidenta de la Asociación Mexicana, Frambell Lizárraga.

“Tenemos la fortuna como como Universidad Autónoma de Sinaloa, aquí en la Unidad Regional Sur de ser sede de este importante encuentro, que nos pone a los ojos de todo México, porque este encuentro es de los más importantes para el área de la comunicación”, destacó.

Reyes Portillo agregó que al evento académico, los asistentes podrán asistir de manera híbrida a las diversas conferencias magistrales, presentaciones de libros de comunicación y presenciar la entrega del Premio Nacional de Tesis doctoral en Comunicación.

El Encuentro Nacional e Internacional de la Comunicación, cuyo propósito es la formación académica y fortalecer la vinculación académica, tendrá como sedes, el Teatro Universitario, la Biblioteca Central y la Facultad de Ciencias Sociales de la UAS, así que todo está listo para recibir a los 315 ponentes y asistentes, aseguró.

“Son ponentes internacionales, por ejemplo, van a ser 315 ponencias las que van a realizarse. Va a haber participación de investigadores, docentes, pero también de personas del área de la comunicación. También vienen especialistas de la Universidad de Texas, de la Universidad de Nuevo León, de la Universidad de Almería, España. Este congreso o encuentro va a ser híbrido, en el 46 por ciento de las participaciones en línea y el resto vamos a tenerlas físicamente”, apuntó como parte del programa.

Comentó que el encuentro tiene una gran valía por la reflexión a que se convoca, desde la perspectiva académica y de investigación en los tres ejes estratégicos para analizarse como las violencias estructurales, la migración y la transformación digital y del impacto social que se puede generar a partir de todas estas investigaciones que se han realizado.

“Estamos muy contentos de que esta vinculación que nosotros tenemos con los diferentes espacios en el área de la comunicación, hayan elegido nuestro puerto, nuestra Universidad Autónoma de Sinaloa para poder realizar este encuentro. Es la primera vez que se hace aquí en Mazatlán. Así es que estamos más que preparados para recibirlos”.

Además, señaló que el encuentro será abierto al público que le interesa el área, no es exclusivo para los estudiantes, docentes e investigadores de comunicación.