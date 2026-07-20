Mazatlán será sede del primer Congreso Internacional de Bomberos en noviembre

Por primera vez en la historia, Mazatlán recibirá el Congreso Internacional de Bomberos, un encuentro de capacitación que reunirá a elementos de distintas partes del País y especialistas de Estados Unidos del 24 al 27 de noviembre, con el propósito de fortalecer la preparación de los cuerpos de emergencia.

El comandante de Bomberos Mazatlán, Saúl Robles Chávez, informó que el evento incluirá nueve cursos y conferencias enfocadas en áreas especializadas como búsqueda y rescate, rescate en aguas abiertas, rescate en acantilados, estrategias de combate a incendios y protocolos de actuación ante situaciones de alto riesgo.

“El Congreso es un evento nacional, pero le pusimos internacional porque vienen capitanes de bomberos de Estados Unidos a compartir con nosotros unas conferencias, así que esto lo hace más llamativo. Serán temas muy interesantes y que nos van a ayudar a poder comprender mejor las estrategias de los incendios”, explicó.

“En este Congreso se esperan compañeros de todo el País y no se les va a cobrar ni un peso, ya que la logística corre por cuenta de Bomberos Mazatlán y varios patrocinadores que tenemos y nos están apoyando para que esto salga adelante; además de que nuestro patronato está aportando en todas las gestiones”.

Entre las actividades programadas destaca el curso de rescate en aguas abiertas, que será impartido por el comandante del Escuadrón de Rescate y Salvamento Acuático de Mazatlán, Gustavo Espinoza Bastidas, además de una capacitación en rescate en acantilados a cargo de instructores especializados.

“En el Congreso va a haber nueve temas específicamente; entre ellos habrá el de rescate en aguas abiertas, que es para salvavidas y nos va a hacer el favor de impartirlo el comandante del Escuadrón Acuático, Gustavo Espinoza. También vamos a tener rescate en acantilados con gente específica para ese curso, pero prácticamente los instructores van a ser de aquí en Mazatlán”.

Asimismo, se ofrecerá el curso Can Confidence, enfocado en estrategias para rescate rápido en incendios y que será impartido por bomberos de Tijuana, además de una capacitación sobre búsqueda y rescate basada en la norma NFPA 3000, la cual establece recomendaciones para la actuación de bomberos y paramédicos en incidentes con tiradores activos.

“Aunque no es una norma mexicana, es una norma que les recomienda a los bomberos americanos cómo se deben de cuidar y qué deben traer en el camión; desde un chaleco antibalas hasta un entrenamiento específico para saber cómo actuar en caso de que un tirador llegue a la emergencia. Entonces nosotros ya traemos chalecos antibalas arriba de los camiones por seguridad”.

La corporación estima una asistencia de entre 350 y 400 participantes provenientes de distintos estados del país, aunque no descartan superar esa cifra.

Señalan que la intención es que el Congreso tenga como sede el Centro de Convenciones de Mazatlán, por lo que actualmente se realizan las gestiones para concretar el espacio.

Robles Chávez subrayó que esta será la primera ocasión en que Mazatlán organice un encuentro de esta magnitud para cuerpos de bomberos, por lo que confía en que el evento se consolide como un referente de capacitación y, al mismo tiempo, contribuya a promover los atractivos turísticos del puerto.