MAZATLÁN._ Mazatlán será sede del “Taller del Programa de Implementación de la Política Estatal Anticorrupción, Plataforma Digital Nacional y Recomendaciones No Vinculantes”, el cual se llevará a cabo este miércoles 13 de agosto, a las 11:00 horas, en la galería del Teatro Ángela Peralta.

Este taller se realizará por parte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal Anticorrupción, en conjunto con el Gobierno de Mazatlán.

El objetivo de esta actividad es fortalecer las capacidades institucionales y municipales en materia de integridad, prevención de la corrupción y transparencia, a través de la presentación de herramientas, mecanismos y lineamientos que integran la Política Estatal Anticorrupción y la Plataforma Digital Nacional.

El taller contará con la participación de Rosy Lizárraga, coordinadora de la Región Noroeste del Sistema Nacional Anticorrupción, quien compartirá su experiencia en la implementación de estrategias orientadas a fomentar la ética pública y la rendición de cuentas.