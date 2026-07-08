Mazatlán sigue despertando interés, pese al tema de la percepción: Manguart

Aunque se han presentado algunos temas de inseguridad, Mazatlán sigue despertando interés para ser visitado, afirmó el presidente de la Asociación de Hoteles Tres Islas, José Ramón Manguart Sánchez.

Destacó que la tarea del sector es seguir empujando para mantener la promoción del destino y que las autoridades se encarguen de garantizar la seguridad de los visitantes.

“Nosotros pues sí tenemos que empujar para que Mazatlán siga caminando, siga mejorando en este proceso de menos a más y hacer lo que está a nuestro alcance, gestionando siempre con las autoridades, que ha habido buena apertura en ese aspecto de lo que nosotros siempre hemos pedido, la importancia de que en las carreteras continúen los operativos, que a final de cuentas en función de eso la gente pues tiene la confianza y al mismo tiempo entender que el caso particular de Mazatlán, el 88 por ciento de nuestro turismo es carretero, entonces es ahí donde está el grueso de del visitante que que tenemos”, explicó.

Destacó que las acciones de promoción para revertir la percepción están dando frutos y esperan indicadores del 75 por ciento para el verano, que inicia la mayor afluencia a partir del 15 de julio.

“A partir del día 15, que es cuando ya salen de vacaciones, bueno, las expectativas están de niveles del 75 por ciento. Y para fin de mes tenemos un nivel de reservaciones importante. Pero pues esto es todos los días. Todos los días, fíjate, la gente está llamando, está preguntando, está cotizando, está reservando. Y pues esperemos tener un buen verano y sobre todo que la gente se vaya contenta y para eso se estará haciendo el estudio de percepción de este periodo, que nos permite conocer los índices de satisfacción, lo que viene siendo la procedencia de la gente, el método con el que reservó y de aspectos para mejorar”.

Hay buena expectativa, asentó, donde inclusive en la reciente gira promocional, en las presentaciones de destino se tuvo mayor convocatoria de la confirmada, entonces hay interés por Mazatlán.

Destacó que como Asociación de Hoteles Tres Islas, continuarán con las caravanas de promoción y comercialización del destino durante el verano y después.

Como la reciente gira organizada por la Asociación de Hoteles Tres Islas que llevó a representantes de diversos hoteles locales a las ciudades de Saltillo, Ciudad Juárez, Chihuahua, Torreón, y Durango para invitarlos a promocionar viajen a Mazatlán.

“Durante esta gira tuvimos una asistencia de 200 agencias de viajes, con el apoyo de las mayoristas como la Operadora.com de Monterrey, Viajes HNT de Chihuahua, Ag ARLEY así como la Asociación de Agencias de Viajes de Torreón y Durango”, detalló.

Comentó que en los eventos a los agentes se les presentó la oferta turística del destino destacando sus principales atractivos como el malecón, las playas, la gastronomía, conectividad aérea y terrestre, actividades recreativas y la diversidad de experiencias que actualmente ofrece para los distintos segmentos de mercado como el grupo de convenciones, romance, entre otros.

Asimismo, abundó que se les compartió información actualizada sobre los productos turísticos, novedades del destino, eventos, atractivos culturales y naturales, así como las ventajas competitivas que posicionan a Mazatlán como uno de los destinos preferidos de la zona norte.

“Hay una estrecha relación con los agentes de viajes que nos permite estar vigentes como destino. Esta caravana fue una acción propia de la Asociación”.

También relató que seguirán de forma paralela trabajando con la Secretaria de Turismo de manera estrecha y proactiva en pro del destino y que actualmente se está ejerciendo una campaña en Cinépolis en 11 ciudades del País con una cartelera que ha tenido 160 por ciento de mayor asistencia a la esperada.