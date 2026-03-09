Mazatlán sigue siendo atractivo para desarrollar vivienda vertical y comercios: AMPI

Mazatlán sigue siendo atractivo para desarrollar condominios, torres departamentales, tanto para renta vacacional o como segunda casa y parques logísticos, pues todavía hay más de 200 propiedades y terrenos disponibles para desarrollarse, expuso Luciano Carrasco Altamirano, presidente de la Asociación de Profesionales Inmobiliarios Mazatlán.

Para la demanda de los inversionistas, especificó, hay tres franjas, la primera ubicada por la línea de playa, la segunda para abajo del Malecón, por el corazón de la ciudad, donde todavía hay muchas propiedades de casas disponibles y la tercera son los accesos del nuevo Mazatlán y en el sur para nuevas naves logísticas, explicó.

”En la primera línea de playa hay 40 terrenos o propiedades en venta, pero en la segunda antes de entrar a Olas Altas por el Paseo Claussen, que ahora está fincada con torres y muy demandada”.

“Mientras que en la segunda línea hay más de 200 casas disponibles porque hace 20 años que vivían familias grandes y algunas ya emigraron y se quedan solas, así que son muy demandadas por estar en el corazón de la ciudad, hacia la Zona Dorada donde se concentra la vida nocturna y hasta el Centro Histórico”.

En Mazatlán se construyen alrededor de 200 desarrollos, tanto de vivenda vertical como horizontal, algunos en fase de desarrollo solicitando permisos ante el municipio y que en este año podrían ingresar 16 proyectos, apuntó.

Pero, abundó, es en la primera franja por toda la zona del Malecón y que se suma con la zona de Cerritos, todavía quedan terrenos, bastantes predios grandes, también desde el Mazagua en adelante como una de las parte que ahorita está detonando grandes proyectos de inversión.

También hay gran demanda por la segunda línea de playa, ubicada bajando de la calle del Malecón hacia la Avenida Ejército Mexicano colindando con la Juan Carrasco como una zona de mucho desarrollo y que incluso ya se están haciendo bastantes desarrollos verticales.

En cuanto a los desarrollos que ha tenido que pausar por la baja venta que se registró desde septiembre de 2024 cuando inició el periodo más violento de la entidad y que Mazatlán salió afectado en la comercialización de unidades en construcción, dijo que solo dos se detuvieron y el resto siguen su curso.

“Mira, pausados como tal, yo creo que sabemos que hubo uno o dos desarrollos que están ahí, que se puede decir que le bajaron, pero la mayoría por el tema del ritmo del mercado, después de carnaval se mejoró bastante la venta”.

Carrasco Altamirano sostuvo que ha estado levantando el tema de las ventas desde el pasado carnaval y por la apertura de nuevos vuelos comerciales que se pusieron en operación y el blindaje de las carreteras con operativos de vigilancia policial: “También nos ha favorecido bastante y algo que ha funcionado es haber reforzado mucho la seguridad de las carreteras”.

El dirigente recalcó que Mazatlán como importante polo para la inversión está mejorando en este 2026 y para el 2027.

”El hecho de que se acaba de anunciar nuevos proyectos de inversión va a seguir posicionando a Mazatlán como polo de desarrollo importante y dentro del Foro Inmobiliario que está reportando gran registro de inversionistas de fuera refleja gran interés”, destacó.

En el encuentro Inmobiliario del 11 de marzo, dijo que se va a hablar mucho de la vivienda vertical, sobre todo en la primera línea de playa.

“Al día de hoy, aunque sabemos que quedan pocos terrenos sobre la zona de Malecón, pues sigue siendo bastante atractiva los terrenos de los que están demandando. La segunda línea de playa también se va a estar hablando, pero también de la parte de interés social y la tercera sección, que es el polo fuerte que nos sigue es sobre el tema industrial”.

Por último citó ejemplos tenemos de zonas que se puso mucho de moda como la del Paseo Claussen, donde se han construido bastantes torres en la calle cerca del Parque Ciudades Hermanas y todos esos casos con gran tendencia en torres verticales por ser es una zona muy tranquila y que ha sido bastante demandada por turistas de los estados naturales de Mazatlán como del noroeste.

Reiteró que hay más de 200 espacios disponibles, bastantes casas, incluso hay casos de muchas casas que ya están a la venta porque hace 20 años vivían familias grandes y ahorita ya las familias grandes ya emigraron y deciden invertir en torres departamentales o ponerlas a la venta para la construcción.

”Hay espacios que se pueden todavía construir en esa zona y sigue siendo muy favorable porque está en el corazón de la ciudad y quedan cerca del Centro Histórico, de Olas Altas o si quieren la vida nocturna en todo lo que es Zona Dorada, pero a su vez, cerca de todos los eventos que se hacen en el Malecón”.