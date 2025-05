Mazatlán sigue siendo atractivo para inversionistas, afirman desarrolladores inmobiliarios

Mazatlán sigue siendo “vendible” para los inversionistas, aseguraron desarrolladores inmobiliarios.

Carlos Rivera Vega, recién electo presidente de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios de Mazatlán, confirmó que la ciudad es muy atractiva para que los inversionistas interesados en comprar alguna residencia, departamentos o vivienda, que llegan a diario viajando a este destino turístico para comprar.

“Definitivamente la inversión en Sinaloa, Mazatlan va por delante, aunque también en el norte hay un proyecto muy importante de una inversión multimillonaria con la planta de fertilizantes”, dijo.

El empresario desarrollador señaló que los clientes están llegando de diferentes lugares del País y del extranjero, como Tijuana, Guadalajara, Culiacán, San Diego, Ciudad de México, Durango, Navojoa y por supuesto de aquí mismo, de Mazatlan.

Resaltó que a pesar de tantas notas que narran a un Mazatlán acabado, la prueba está en que los desarrollos siguen vendiendo y a diario.

“A pesar de tantas notas alarmantes que hemos visto diciendo que Mazatlan está acabado, que no hay ventas, que no hay desarrollos inmobiliarios por la violencia en el estado, etc. Todo lo contrario, seguimos teniendo ventas y todos los días atendemos nuevos clientes”, sostuvo.

Por su parte, Luciano Carrasco, presidente de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios, coincidió que el mercado sigue dinámico, no en la misma proporción de 2024, pero no han dejado de vender.

“El mercado inmobiliario mueve en promedio mil 600 operaciones mensuales, abarcando la vivienda tradicional y vivenda del nivel medio”, detalló.

“Abarca todo pero mas menos es un número contabilizado que se están dando en Mazatlán y que comparativamente al 2024 hay algunas variaciones”.

El dirigente de la AMPI confirmó que el mercado actualmente están participando en preventa o enajenaciones, buscando se lleven mejores prácticas.

Dijo que actualmente la plusvalía de Mazatlan aumentó favorablemente.

“Algo bien importante que se viene con la Ley inmobiliaria es que se va a dar certeza a los futuros inversionistas”, externó.

Además de la cuestión de los procesos de tramitología que mejoran a nivel municipio, vienen a destrabar algunos proyectos, comentó.

“Creo que esto viene a regularizar a bastantes torres que se acabaron en trámites que ahorita no habían podido sacarlas porque se entró una nueva ley. Yo la verdad creo que esto sí va a apoyar bastante y nos va a dar de cierta manera la pauta para que Mazatlán siga creciendo”.

El dirigente de los profesionales inmobiliarios reafirmó que hay varios proyectos de inversión detenidos, pero porque están sin poder sacar su permiso, no por otras cosas.

“Creo que con las modificaciones viene a cuidar el entorno y también a que no se genere un desorden visual, ya que las torres se pretenden que se construyan al centro de los precios y no existan torre con torre como hoy vemos tanta torre pegada. Eso va a ayudar mucho también al tema de ordenamiento, pero sobre todo por el tema de protección civil, también va a ayudar mucho a que existan mejores maniobras en caso de algún incidente para el tema de la seguridad”, apuntó.