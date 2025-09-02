Mazatlán sin desbordamientos ni daños que lamentar tras las lluvias, señala Estrella Palacios

Después de las precipitaciones que cayeron la noche del lunes y madrugada del martes en Mazatlán, la Alcaldesa Estrella Palacios indicó que no hubo desbordamientos, rescates ni daños considerables que lamentar en el puerto; a excepción de unos pequeños hechos que ya fueron atendidos.

La Presidenta Municipal dio a conocer que Parques y Jardines se encargó de levantar un árbol que había caído sobre una calle; mientras que Protección Civil resguardó una zona del malecón donde una banqueta sufrió daños tras un deslave; mismo que Obras Públicas ya estaba atendiendo en la mañana.

”Afortunadamente no hubo desbordamientos como en otras ocasiones; los canales pluviales estuvieron un 80 por ciento más o menos de su capacidad y solamente hubo un árbol que tuvo que ser retirado porque quedó en medio de la calle, pero que ya Parques y Jardines fueron los que lo retiraron”, dijo Palacios Domínguez.

”Y en el área del malecón, también un pedazo de la banqueta del malecón (en Paseo del Centenario) que ya están reparándolo. Protección Civil inmediatamente acudió para hacer el resguardo para que las personas no pasaran por ahí y están haciendo ya los Obras Públicas con las reparaciones pertinentes”.

Indicó que las reparaciones se hacen con recursos de los fondos para emergencias; es decir, recursos propios del municipio para atender de manera rápida este tipo de situaciones que se presentan cada que hay lluvias, tales como deslaves o mantenimiento de canales afectados por las grandes cantidades de agua que fluyen en ellos.

En tanto, recalcó que el personal del Ayuntamiento se mantiene atento a cualquier denuncia o reporte que haga la ciudadanía tras las lluvias; pese a que en esta ocasión no se necesitaron medidas para algún rescate u operativos contra inundaciones.

”Estamos muy pendientes de todas las denuncias ciudadanas en cuanto a estos temas. Y es que fue una lluvia de muchas horas, pero no fue tan abundante. Por lo demás fue una tormenta sin novedad, afortunadamente no hubo hechos (rescates) por hacer durante la noche”.

Buscan que se solucionen apagones en la zona rural

Sobre los apagones que se han presentado en la zona rural de Mazatlán, Palacios Domínguez mencionó que ya estaba trabajando junto a la directora de Enlace Rural, Fabiola Osuna, para atender todos esos reportes y dar solución pronta por medio de la Comisión Federal de Electricidad.

”Estamos atendiendo todos los reportes que se tienen por apagones para que la CFE haga las gestiones correspondientes. Ahorita estamos en la recabación de información de cuáles son los lugares donde hubo apagones. Afortunadamente no hubo hechos mayores, inmediatamente volvió la luz en algunos lugares y eso es lo que estamos atendiendo ahorita”.