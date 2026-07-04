Mazatlán, sin ‘Fan Fest’ oficial para el México vs Inglaterra

MAZATLÁN._ Mientras ciudades como Culiacán preparan eventos masivos para seguir en Sinaloa el partido de la Selección Mexicana en los octavos de final del Mundial 2026, en Mazatlán no se contempla la realización de un “Fan Fest” o alguna actividad pública similar para que los aficionados disfruten del encuentro de manera organizada.

En la capital del estado se anunció para este domingo la realización de un evento con pantallas gigantes, música en vivo y un operativo especial de seguridad para seguir el encuentro entre México e Inglaterra, sin embargo, en el puerto no se ha dado a conocer la organización de un evento público de características similares.

La diferencia resulta llamativa debido a la importante respuesta que ha generado el Mundial en Mazatlán, donde los triunfos del combinado nacional han congregado a cientos de personas en distintos puntos de la ciudad, especialmente en el área de Las Letras del malecón, uno de los espacios turísticos más emblemáticos.

En Culiacán, el evento fue promovido por organizadores ciudadanos en coordinación con autoridades estatales y contempla la instalación de dos pantallas gigantes en el monumento a Cuauhtémoc, conocido popularmente como “La Canasta”, para que los aficionados puedan seguir el partido de manera colectiva.

Además de la transmisión del encuentro, el programa incluye presentaciones musicales en vivo antes y después del juego, con la participación de agrupaciones locales, música de banda, norteño, mariachi y DJ, replicando el ambiente que suele vivirse en las zonas oficiales de aficionados durante la Copa del Mundo.

Asimismo, la organización del “Fan Fest” también contempla un operativo coordinado entre corporaciones de seguridad, Protección Civil y cuerpos de auxilio para garantizar la seguridad de los asistentes antes, durante y después del encuentro.

En contraste, en Mazatlán no existe hasta el momento ningún anuncio oficial sobre la instalación de pantallas gigantes o la realización de actividades masivas para seguir el partido de la Selección Mexicana.

A pesar de esto, el ambiente mundialista ha estado presente en el puerto desde el inicio de la competencia, pues durante los encuentros anteriores de México, particularmente tras la victoria frente a Ecuador, cientos de aficionados se congregaron de manera espontánea en Las Letras para celebrar el resultado.

Lo que distingue a Mazatlán es que gran parte de quienes participan en estos festejos no son únicamente residentes del municipio, ya que en las celebraciones recientes fue notoria la presencia de turistas que se encuentran vacacionando en el destino y que aprovecharon su estancia para sumarse a la euforia futbolera.

Familias, grupos de amigos y visitantes provenientes de distintos estados del País se concentraron en el malecón para cantar, ondear banderas y tomarse fotografías en uno de los puntos más representativos de la ciudad, generando una atmósfera similar a la que suele verse en otros destinos turísticos cuando la Selección Mexicana avanza en competiciones internacionales.

Justo por la posibilidad de que una victoria frente a Inglaterra vuelva a generar concentraciones importantes en la zona turística, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal confirmó que mantendrá un operativo especial en Las Letras y sectores aledaños.

El Secretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, Jaime Othoniel Barrón Valdez, informó este viernes que se desplegarán elementos de la corporación y agentes de Tránsito para vigilar el desarrollo de cualquier celebración y evitar incidentes.

La medida surge después de los festejos registrados tras el triunfo de México sobre Ecuador, cuando se realizaron seis detenciones de personas que alteraron el orden público y agredieron a elementos policiales.

Las autoridades municipales señalaron que el objetivo de la vigilancia es permitir que la ciudadanía disfrute de los festejos de forma segura, evitando conductas que puedan poner en riesgo a los asistentes o afectar la movilidad en una de las zonas más concurridas del puerto, por lo que se cerrará el flujo vehicular sobre la avenida del mar desde el monumento La Perla, en el cruce con Rafael Buelna, hasta la altura de la avenida Insurgentes.

De esta forma, mientras en Culiacán los aficionados tendrán un espacio organizado para reunirse y seguir el partido en pantallas gigantes, en Mazatlán el entusiasmo mundialista continuará concentrándose de manera espontánea en el malecón, particularmente en Las Letras, donde se espera nuevamente la presencia tanto de aficionados locales como de turistas en caso de un resultado favorable para la Selección Mexicana.