$!Mazatlán sufre por servicios públicos, expresan ingenieros civiles

“Es un tratamiento integral, se tiene que tomar en cuenta junto con la SCT (Secretaría de Comunicaciones y Transportes) que es la encargada de ese tipo de inversiones, que se hagan puentes a desnivel, pasos deprimidos, semáforos inteligentes, fomentar el uso del peatón, la integración de lo que es el transporte público, todo ese tipo de aditamentos que se tienen qué tomar en cuenta”, recalcó.

Dijo que como gremio celebran que los inviten a este tipo de foros para la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo Mazatlán 2021-2022 porque quieren ser tomados en cuenta y siempre han dicho que como colegio son el puente entre la sociedad civil y las instancias de gobierno, esa es la obligación profesional y ética que tienen y deben aprovechar este tipo de foros para aportar.

Osuna Osuna recordó que siempre que participa en foros aboga que siempre se haga el proyecto antes de la obra que arroje qué es lo que se necesita y resolver lo que se detecte.

“Primero, tenemos qué hacer un estudio, un diagnóstico real de cómo se encuentra, yo no me atrevería a opinar si no tengo conocimiento de causa técnicamente hablando, yo invito que primero se haga un diagnóstico, un estudio real en el cual se tome en cuenta para el diseño, análisis y cálculo de nuevos estudios que arrojen qué es lo que se necesita para resolver ese tipo de necesidades más que todo”, reiteró.