$!‘Mazatlán te quiero limpio’ llega a las calles de Colinas del Real

MAZATLÁN._ Continuando con la misión de mantener los diferentes espacios del puerto aseados y libres de contaminación, el programa “Mazatlán te quiero limpio” llegó este fin de semana a los fraccionamientos Colinas del Real y Colinas del Real Plus.
Elementos del Instituto Municipal del Deporte y de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán sumaron esfuerzos para recolectar 57 metros cúbicos de desechos sólidos, lo que equivale a mil 950 costales de basura y ocho camiones de volteo.
La recolección evitó que estos desechos terminaran en las redes de alcantarillado o se convirtieran en un problema para la salud pública.
La jornada también tuvo el fin de impulsar el saneamiento ambiental, al realizarse acciones como limpieza de las calles en ambas colonias, desmonte de espacios públicos y levantamiento de escombro, por lo que se cubre una parte importante de la zona para que pueda tener una mejor imagen.
Asimismo, a través del módulo de atención a usuarios, Jumapam recibió a una treintena de ciudadanos que buscaban asesoría personalizada en materia de convenios de regularización, contratación de servicios y pago del recibo de consumo, entre otros trámites ante la Gerencia Comercial.
Carlos Brito López, gerente de Operación de Jumapam, señaló que dentro de la jornada de servicios, también se realizaron actividades de reparación de 10 fugas de agua potable, siete de ellas en el cuadro del medidor; y se hizo el desazolve de un drenaje tapado en la zona.
También se aprovechó las visitas a usuarios comerciales que generan aguas residuales de proceso, para verificar que estén inscritos al Programa de Control de Descargas, que está enfocado a evitar que las grasas lleguen al alcantarillado y dañen las tuberías.
Tras las actividades del Carnaval de Mazatlán 2026, el programa “Mazatlán te quiero limpio” reanudó sus acciones para crear conciencia entre la ciudadanía acerca de mantener limpias sus calles y espacios naturales, de una manera en que también puedan sumar apoyos con reglas básicas que siempre cumplan.