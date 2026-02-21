$!‘Mazatlán te quiero limpio’ llega a las calles de Colinas del Real

MAZATLÁN._ Continuando con la misión de mantener los diferentes espacios del puerto aseados y libres de contaminación, el programa “Mazatlán te quiero limpio” llegó este fin de semana a los fraccionamientos Colinas del Real y Colinas del Real Plus. Elementos del Instituto Municipal del Deporte y de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán sumaron esfuerzos para recolectar 57 metros cúbicos de desechos sólidos, lo que equivale a mil 950 costales de basura y ocho camiones de volteo.

La recolección evitó que estos desechos terminaran en las redes de alcantarillado o se convirtieran en un problema para la salud pública. La jornada también tuvo el fin de impulsar el saneamiento ambiental, al realizarse acciones como limpieza de las calles en ambas colonias, desmonte de espacios públicos y levantamiento de escombro, por lo que se cubre una parte importante de la zona para que pueda tener una mejor imagen. Asimismo, a través del módulo de atención a usuarios, Jumapam recibió a una treintena de ciudadanos que buscaban asesoría personalizada en materia de convenios de regularización, contratación de servicios y pago del recibo de consumo, entre otros trámites ante la Gerencia Comercial.