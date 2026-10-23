$!Mazatlán, tercera ciudad donde la población se siente más insegura; Culiacán, en el lugar siete

Mazatlán es la tercera ciudad donde la población se siente más insegura, revela el Inegi, solo detrás de Irapuato, Guanajuato, y de Chilpancingo, Guerrero.
Culiacán quedó un poco atrás, en el lugar siete, pero también está entre las ciudades con mayor percepción de inseguridad y solo Los Mochis está en la parte más baja.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, al mes de septiembre, en Mazatlán un 85.8 por ciento de sus habitantes se sintieron inseguros en la ciudad, apenas por detrás de Irapuato, donde un 90.5 por ciento de la gente dijo sentirse así y de Chilpancingo, donde un 86.9 por ciento expresó sentirse en esa condición.
En el caso de Culiacán, ubicada en el lugar siete de la lista, abajo de Mazatlán, Puebla, Cuernavaca y Villahermosa, un 81.6 por ciento de la población también se sintió insegura.
En el otro extremo, donde la gente se siente segura, Los Mochis tiene un lugar especial. Con un 27.5 por ciento, está entre las 10 ciudades donde es menor la gente que dice sentirse insegura.
Los más seguros fueron San Pedro Garza García, Nuevo León, Benito Juárez, en la CDMX, y San Nicolás de los Garza, Nuevo León.
Durante el tercer trimestre, Culiacán tuvo una reducción en la percepción de inseguridad, al pasar de 90.8 por ciento en junio, a 81.6 por ciento en septiembre.
Para ese mismo período en Mazatlán se presentó un incremento. En el segundo trimestre, un 78.4 por ciento de la gente se sentía insegura y para el tercer trimestre, se elevó a 85.8 por ciento.
Y en el caso de Los Mochis, hubo una mejora de un trimestre a otro, pues de 31.2 por ciento en junio bajó a 27.5 por ciento en septiembre sobre la percepción de inseguridad