$!Mazatlán, tercera ciudad donde la población se siente más insegura; Culiacán, en el lugar siete

Mazatlán es la tercera ciudad donde la población se siente más insegura, revela el Inegi, solo detrás de Irapuato, Guanajuato, y de Chilpancingo, Guerrero.

Culiacán quedó un poco atrás, en el lugar siete, pero también está entre las ciudades con mayor percepción de inseguridad y solo Los Mochis está en la parte más baja.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, al mes de septiembre, en Mazatlán un 85.8 por ciento de sus habitantes se sintieron inseguros en la ciudad, apenas por detrás de Irapuato, donde un 90.5 por ciento de la gente dijo sentirse así y de Chilpancingo, donde un 86.9 por ciento expresó sentirse en esa condición.

En el caso de Culiacán, ubicada en el lugar siete de la lista, abajo de Mazatlán, Puebla, Cuernavaca y Villahermosa, un 81.6 por ciento de la población también se sintió insegura.