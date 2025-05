Mazatlán tiene remedio de que no le pase lo mismo que a Culiacán en inseguridad: Manuel Clouthier

En la actual crisis de violencia que vive Sinaloa, Culiacán no es un lugar vivible, visitable y invertible y Mazatlán corre el riesgo de que pueda pasarle lo mismo, pero este municipio tiene remedio de salir rápidamente adelante si sus habitantes son capaces de exigir seguiridad, inversión en servicios públicos primarios y planeación urbana, enfatizó el empresario Manuel Clouthier Carrillo.

”Culiacán literalmente está aniquilado, Culiacán ha perdido las tres categorías que nos dice el gurú de la mercadotecnia Philip Kotler en su libro Marketing Places, Mercadotecnia del Lugar, nos dice que los lugares deben de ser vivibles, visitables e invertibles, hoy Culiacán ha perdido las tres, Culiacán no es un lugar vivible, no es un lugar visitable, no es un lugar invertible y ustedes corren el riesgo en Mazatlán de que pueda pasarles lo mismo, aunque tengo que reconocer que Mazatlán tiene remedio”, enfatizó Clouthier Carrillo.

”Y está relativamente fácil blindarlo, pero tienen que exigirle a la autoridad que haga su tarea ,y ya alguien lo mencionaba en el tema de si se puede resolver el tema económico sin atender el tema político y el político está íntimamente vinculado con el tema de la inseguridad en Sinaloa”.

Al disertar la mañana de este martes la conferencia “Desarrollo inmobiliario, una forma de crear valor y confianza” como parte del desayuno empresarial organizado por la Conferencia Patronal de la República Mexicana Mazatlán en un salón del Centro de Convenciones, recordó que lo dijo en uno de sus últimos artículos que de los 10 últimos gobernadores de Sinaloa solamente dos tuvieron visión de futuro y fueron Alfredo valdez Montoya y Francisco Labastida Ochoa.

”De los últimos cinco gobernadores, cuatro llegaron atascados por el crimen organizado, llegaron al poder en alianza con el crimen organizado, ¿pues qué tenemos?, lo que hemos construido, no se va arreglar en meses lo que se ha construido en décadas por omisión y colusión, entonces esto que no hables fuerte, que no te oigan, no grites, no hables mal, hay que estar calladitos, eso fue lo que pasó en Culiacán y ya lo perdimos por buen rato, ustedes saben si quieren entrarle a ese jueguito”, recalcó ante decenas de empresarios, dirigentes empresariales e invitados.

”Mi padre (Manuel de Jesús Clouthier del Rincón ‘Maquío’) decía que lo riesgoso de jugar al avestruz era que cuando te agachabas para esconder la cabeza quedabas en una posición muy vulnerable, así es que si quieren jugar al avestruz ustedes llevan el riesgo implícito, yo creo que Mazatlán tiene todo para salir rápidamente adelante si son capaces de tres cosas: de exigir seguridad, de exigir inversión en servicios públicos primarios básicos, Mazatlán tiene problemas de agua y drenaje y luz, y si son capaces de exigir planeación urbana, la debemos estar los sinaloenses hasta la mad... de que las obras sean los caprichos de los gobernantes”.

Reiteró que debe de existir un plan rector que le dé sustento al Estado y en particular a Mazatlán y al sur de la entidad para los próximos 30 años, pero no existe, nadie quiere planear y el gurú de la mercadotecnia dice que el crecimiento siembra la semilla de su propia destrucción a menos que se haga de manera planeada y ordenada.

”Y yo creo que Mazatlán estaba en la rayita, todo el desm... que ya era Mazatlán y que alguien empezó a gritar por ahí de que había que poner orden ayudó, pero es nada más una tomada de aire, necesita planearse de fondo para darle sustento al puerto que tiene todo, todo, todo, todo, para salir rápidamente adelante y volver a retomar la senda del crecimiento y las tres cosas de las que acabo de hablar que necesita urgentemente tiene que ver con Gobierno, pero (les dicen) que hay que estar calladitos, hay que hablar despacito, hay que hablar positivo, ¿si traen ese discurso?, ¿sí lo han oído?, no hables mal del camello y hazte pend..., “, reiteró.

”Mientras no reconozcamos la gravedad del problema no vamos a actuar en el tamaño de la gravedad y la solución, hay quienes creen que ésto sigue siendo un bache, por favor, es un problema estructural y mal estamos queriendo empezar a sacar la cabeza y saz, otra vez volvemos a vivir las crisis como las que se vivieron este fin de semana pasada”.

Subrayó que la vox populi dice que falta Gobierno en Sinaloa en las áreas que no se ve presencia de elementos de fuerzas federales o policiales.

”Falta Gobierno, y si te venden eso de estar calladito y no digas nada y habla positivo te están metiendo exactamente en el redil que te necesitan”, expresó Clouthier Carrillo.

Entre otros puntos manifestó que Mazatlán tiene mucho talento para salir adelante, sus recursos naturales como las playas, que algunas siguen sucias, su malecón, belleza natural y cultura, entre otros

Pero reiteró que se debe exigir seguridad, inversión en servicios públicos y planeación urbana.