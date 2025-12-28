$!Mazatlán tiene un fin de semana con abundante flujo de turistas nacionales y extranjeros

Entre visitantes nacionales y extranjeros, el puerto de Mazatlán vivió un fin de semana con intenso movimiento turístico en distintos puntos de la ciudad, lo cual dio vida a negocios, restaurantes y espacios públicos, generando un ambiente positivo y esperanzador rumbo al cierre del año. Durante sábado y domingo, el turismo se mantuvo muy activo, especialmente en zonas como el Centro, Centro Histórico, Plazuela Machado, Olas Altas y Playas Norte, donde se observó una constante afluencia de personas paseando, disfrutando de la gastronomía local y recorriendo los atractivos del puerto.







Sitios emblemáticos como la Catedral Basílica de la Inmaculada Concepción, la Plazuela República y los comercios ubicados sobre la calle Aquiles Serdán lucieron casi llenos, con visitantes interesados en conocer un poco de la riqueza cultural, histórica y comercial que Mazatlán ofrece a todas horas del día. En tanto, restaurantes tradicionales como Panamá y otros cercanos al Centro registraron largas filas de personas esperando turno para desayunar o disfrutar algún platillo. Mientras que el Mercado Pino Suárez volvió a destacar como uno de los puntos más concurridos por los foráneos, atraídos por su variedad de artículos y productos locales.

“La verdad me lo habían recomendado mucho y el clima es muy agradable. Es nuestra segunda vez aquí y pues sí lo recomiendo mucho. La seguridad está muy bien a pesar de todo lo que dicen, está bien y es recomendable. No tuvimos miedo para venir aquí”, explicó Juan Manuel Pérez, turista de Coahuila que visita el puerto junto a su esposa. “Nos gustó el malecón, todos los lugares de aquí del centro, el embarcadero, las playas y fuimos también a la Zona Dorada. Todo eso está muy bien, muy limpio todo y la verdad tienen que experimentarlo para poder dar su punto de vista sobre la ciudad”.





