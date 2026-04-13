Mazatlán tuvo más de 800 mil personas y derrama económica de más de $ 2 mil millones en vacaciones: Alcaldesa

Durante el periodo vacacional de las semanas Santa y de Pascua Mazatlán tuvo una afluencia turística de más de 800 mil personas, una derrama económica superior a los 2 mil millones de pesos y una ocupación hotelera en promedio de más del 80 por ciento, manifestó la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez.

“La Semana de la Moto y la Semana Santa concluyeron con éxito, Mazatlán cumplió, el Operativo de Semana Santa y Semana de la Moto cerró con resultados muy positivos, combinando las dos semanas comentarles que tenemos una ocupación hotelera de más del 80 por ciento, afluencia turística en playas, en eventos de más de 800 mil personas que estuvieron visitando nuestro puerto”, añadió.

“También comentarles que en estas dos semanas recibimos seis cruceros, que nos llegaron más de 23 mil 736 pasajeros y tan sólo el segmento de cruceros tuvo una derrama económica de 35.6 millones de pesos, comentarles también que entre las dos semanas la derrama económica fue muy buena, arriba de los 2 mil millones de pesos”.

En entrevista este lunes agregó que dichos números hablan de que la ciudad supo recibir, atender y responder a los visitantes, por lo que reconoció a cada elemento de seguridad de los tres niveles de Gobierno, a Protección Civil, salvavidas y Servicios Municipales que trabajaron durante estas dos semanas para que cientos de miles de turistas pudieran disfrutar de Mazatlán con tranquilidad, ya que ellos no descansan para que otros puedan disfrutar.

“Mazatlán sigue siendo uno de los destinos turísticos más fuertes del País, ahora nos toca mantener ese nivel, seguir trabajando en seguridad, en infraestructura, en servicios para mejorar de manera positiva todos los aspectos de nuestra ciudad y honrar estos resultados tan positivos que tuvimos en la temporada vacacional”, continuó.

“Lo que sigue es que el siguiente operativo todavía sea mejor y nos encuentre mejor preparados”.

También dio a conocer que se tuvo un operativo de seguridad durante los días de la Semana de la Moto, cuyos resultados se compartieron en redes sociales y la prioridad es sobre todo estar como Municipio tener una seguridad de prevención y de proximidad social.

“En ese sentido decirles que estuvimos muy atentos a cualquier reporte actuando siempre con responsabilidad y hubo detenidos, estuvimos muy activos y agradezco a todos los compañeros y compañeras que estuvieron en estas dos semanas para que nosotros pudiéramos tener estos resultados positivos para Mazatlán”, reiteró tras salir de la Mesa Regional de Seguridad y Construcción de Paz.

“¿Qué sigue para Mazatlán?, comentarles que vamos a estar muy atentos en las próximas temporadas que tenemos porque viene un puente largo muy importante que es a principios de mayo, que vamos a estar ahí ya ahorita, desde hoy planeando para que a Mazatlán le siga yendo cada vez mejor”.