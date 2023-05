“Cuando seamos educados, cuando respetemos a todos, cada uno de los que circulamos por donde quieras y como quieras la movilidad va mejorar por sí sola, si no nos educamos no va a mejorar”, enfatizó en esa ocasión el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana en Mazatlán, Fernando Ignacio Valdez Solano, quien es parte de la Intercamaral integrada por los diversos organismos empresariales de este municipio.

MAZATLÁN._ Ante el gran aumento de personas no solamente de la localidad, sino de visitantes nacionales y extranjeros y el incremento de vehículos, Mazatlán necesita una buena inversión para mejorar su circulación vehicular.

“Sí se hicieron unas mejoras en la cuestión vial sobre la Camarón Sábalo, la Rafael Buelna, la Gabriel Leyva, pero seguimos teniendo las mismas vialidades, un poquito más modernas, más acondicionadas, pero el problema se sigue dando, Mazatlán necesita buena inversión de vialidad, de elementos que nos ayuden a mejorar el tráfico como los puentes que están planeados desde hace tiempo, se están sugiriendo de 5 a 10 puentes a desnivel que no trastoquen las vialidades, que se puedan evadir para que no generen contratiempos”.

Horas de caos vial

Las horas de entrada y salida de las escuelas se presenta fuerte congestionamiento vehicular en las entradas norte y sur de la Ciudad, por lo que es importante que se visualice ya el comportamiento vial en algunos cruceros como el de las avenidas Rafael Buelna e Internacional, Internacional y Mazatlán, cerca de donde está la Clínica del Issste, también en todos los semáforos del Libramiento Luis Donaldo Colosio como los de las avenidas Múnich y Santa Rosa donde hay complicaciones de tránsito cada vez que se agolpan los vehículos.

Incluso ya se forma caos vial en el crucero de las avenidas Clouthier y Del Sol, y en todos los semáforos de la Clouthier.

“También tenemos problemas por la entrada sur, que está la Gabriel Leyva remodelada, pero no deja de haber problemas en Pedro Infante y Gabriel Leyva, en el semáforo de la Pepsi que llamamos, acá en Puerto de Veracruz y Gabriel Leyva”, precisó.

“Todo lo que es la entrada sur también se complica el tráfico, son unas condiciones de movimiento laboral, de escuelas de todos los días, sin embargo, no tenemos un comportamiento como si fuera metropolitano como Guadalajara o Monterrey”.

“Aquí no tenemos una aglomeración de una hora, tenemos una aglomeración de 8 minutos, de 10 minutos cuando mucho para pasar en un crucero que se hizo una cola de carros de una cuadra, de dos cuadras de tráfico, no son tráficos como ciudades metropolitanas porque no es así Mazatlán”.

Además, dio a conocer que para que haya una continuidad en la fluidez vehicular se requieren puentes o pasos a desnivel en los semáforos del Libramiento Luis Donaldo Colosio y Múnich, así como el de Santa Rosa, pues ya se construyeron en El Conchi y La Corona que permite que ese tráfico llegue muy rápido a los siguientes semáforos.

“Entonces se necesita que haya una continuidad para que saque la circulación completa”, reiteró.