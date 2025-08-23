$!Mazatlán, uno de los destinos más visitados este verano, señala Sectur

MAZATLÁN._ Un verano lleno de movimiento en playas, hoteles y zonas turística consolida a Mazatlán como uno de los destinos más visitados de México, según lo señala la Secretaría de Turismo de Sinaloa.

Mireya Sosa Osuna, titular de la dependencia, informó que, desde enero a la fecha, el puerto ha recibido a más 2 millones 700 mil visitantes, representando un crecimiento importante para la economía local y la industria turística, señalando que el comportamiento hotelero en este verano ha sido positivo, con un promedio del 75 por ciento.

Además, comentó que durante los fines de semana de la temporada vacacional los niveles de ocupación suben entre el 80 y 95 por ciento, reflejando la preferencia de los visitantes por el puerto, así como el flujo no solo se debe al turismo tradicional, sino también a la diversificación de productos turísticos.

“Durante todo el verano, Mazatlán ha mantenido una muy buena afluencia turística. Por eso seguimos apostando a segmentos como el turismo de reuniones y el turismo deportivo, que ayudan a equilibrar la ocupación en días tradicionales bajo el turismo convencional”, comentó la funcionaria.

“Estos visitantes mantienen a Mazatlán como un polo de atracción de alcance nacional e internacional”.

Sosa Osuna apuntó que los turistas que eligen a Mazatlán como destino vacacional provienen de estados como Durango, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Querétaro, Zacatecas, Baja California, Ciudad de México y Jalisco.