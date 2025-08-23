$!Mazatlán, uno de los destinos más visitados este verano, señala Sectur

MAZATLÁN._ Un verano lleno de movimiento en playas, hoteles y zonas turística consolida a Mazatlán como uno de los destinos más visitados de México, según lo señala la Secretaría de Turismo de Sinaloa.
Mireya Sosa Osuna, titular de la dependencia, informó que, desde enero a la fecha, el puerto ha recibido a más 2 millones 700 mil visitantes, representando un crecimiento importante para la economía local y la industria turística, señalando que el comportamiento hotelero en este verano ha sido positivo, con un promedio del 75 por ciento.
Además, comentó que durante los fines de semana de la temporada vacacional los niveles de ocupación suben entre el 80 y 95 por ciento, reflejando la preferencia de los visitantes por el puerto, así como el flujo no solo se debe al turismo tradicional, sino también a la diversificación de productos turísticos.
“Durante todo el verano, Mazatlán ha mantenido una muy buena afluencia turística. Por eso seguimos apostando a segmentos como el turismo de reuniones y el turismo deportivo, que ayudan a equilibrar la ocupación en días tradicionales bajo el turismo convencional”, comentó la funcionaria.
“Estos visitantes mantienen a Mazatlán como un polo de atracción de alcance nacional e internacional”.
Sosa Osuna apuntó que los turistas que eligen a Mazatlán como destino vacacional provienen de estados como Durango, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Querétaro, Zacatecas, Baja California, Ciudad de México y Jalisco.
La titular de Sectur estatal expresó que en los resultados de la participación de Sinaloa en la IBTM Americas, concretó 346 citas de negocios, 15 posibles visitas de inspección en Mazatlán, Culiacán y Los Mochis, así como el interés de más de mil personas en conocer la oferta turística de la entidad.
En el ámbito estatal, Sosa Osuna resaltó que Sinaloa ha recibido más de 3.3 millones de visitantes en lo que va de 2025, una cifra que, señala, refleja el trabajo de promoción turística y la creciente preferencia de viajeros por los diferentes destinos del estado.
“Mazatlán y Sinaloa en su conjunto se consolidan como destinos estratégicos y competitivos. Nuestro compromiso es seguir trabajando en una oferta turística integral que combine la tradición, la modernidad y la hospitalidad que nos distingue”, expresó.
Un impulso a la promoción turística de la entidad
La Secretaria de Turismo expresó que como parte de la estrategia para mantener la preferencia de los viajeros por Sinaloa, se ha fortalecido la promoción tanto a nivel nacional como internacional.
Sosa Osuna comentó que a través de la colaboración con aerolíneas, plataformas digitales y touroperadores, se llevan a cabo campañas para promocionar ciudades como Mazatlán, Culiacán y Los Mochis, así como los pueblos mágicos y señoriales de la entidad.
“A nivel internacional participamos en encuentros de talla mundial como el IBTM Americas y en el plano nacional, estamos llevando a cabo campañas de promoción en medios nacionales, que incluyen viajes de familiarización a nuestros destinos”, puntualizó.
“Además, Sinaloa forma parte de la campaña ‘Amo México’ de BBVA impulsado por la Sectur Federal, en la que se incluyen destinos como Topolobampo, El Fuerte y Mazatlán con spots promocionales proyectados en más de mil 700 sucursales”.