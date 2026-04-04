$!Mazatlán vive la acción y las emociones de la Copa Cosplay Pacífico 2026

MAZATLÁN._ Con la presencia de fanáticos y cosplayers provenientes de 14 estados del País, Mazatlán albergó una edición más de la emblemática Copa Cosplay Pacífico, en la que niños, jóvenes y adultos pudieron caracterizarse de sus personajes favoritos de anime, cómics o videojuegos. El evento tuvo como sede el salón Spectaculare en la Zona Dorada, donde se vivió un ambiente de diversión y amistad en las diferentes actividades llevadas a cabo, tales como shows musicales, concursos de baile, competencias de videojuegos y stands de productos especiales en venta.

Como atracción principal, la Copa Cosplay 2026 enfrentó a diferentes exponentes nacionales mostrando su mejor “performance” y “costume” de la cultura geek. Entre los más destacados aparecieron Deadpool, Van Helsing, Depredador, Naruto, personajes de My Hero Academy, Demon Slayer, Pokémon, entre otros. Asimismo, también se realizó un concurso para seleccionar al rey y la reina del sexy Cosplay; mientras que los más pequeños también tuvieron la oportunidad de brillar con una competencia al mejor disfraz, la cual se llevó los aplausos de los cientos de asistentes al evento.









Por otro lado, la Copa Cosplay 2026 también presentó la actuación de Claudia Bramnfsette, actriz de doble y cantante que interpretó éxitos como los intros de Heidi, Candy Candy, Sailor Moon y Sakura Carcaptor. En tanto, el dúo Mago Rey hizo lo propio con canciones especiales que tanto gustan al público otaku y geek de todo el País. Ramón Magaña, uno de los organizadores de la Copa Cosplay Pacífico CCP, destacó la buena respuesta obtenida durante el primer día del evento, ya que se espera la visita de más de 2 mil cosplayers a Mazatlán durante el fin de semana, quienes podrán disfrutar de los concursos y talleres interactivos. “Llevamos 18 años haciéndola, pero en teoría es la número 16, porque nada más la hemos dejado de hacer en dos años, que fue el pasado y cuando estuvimos en pandemia. Dentro de estas actividades tendremos concurso de dibujos, exposición de arte de distintos tipos y, por supuesto, muchos stands para todos los gustos”, dijo. “También hay muchos canales de YouTube que están exhibiéndose, hay muchos fotógrafos invitados que vienen a ver sesiones fotográficas gratuitas para los asistentes y hay distintos sets de cómics y videojuegos”.





