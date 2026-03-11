Mazatlán vive oportunidad de inversión inmobiliaria pese a desaceleración en ventas, señala ADIM

MAZATLÁN._ En 2026, en Mazatlán ha mejorado la venta de propiedades y la compra de terrenos para invertir, señaló Carlos Rivera Vega, líder de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios Turísticos de Mazatlán.

El movimiento en la compra de unidades se alentó porque no solo impactó el tema de inseguridad, sino por la sobreoferta de proyectos de desarrollos desde 2024 a la fecha, explicó.

“Aquí en Mazatlán hay ciertos proyectos que se sobreofertaron porque sigue habiendo demanda del destino y, al haber tanta oferta, pues también los ritmos de venta bajaron”.

En el mercado inmobiliario, dijo, Mazatlán es uno de los destinos de playa más redituables para la compra y venta de terrenos y de propiedades por precios y ubicación privilegiada, pero principalmente porque cuando hay una contracción, las oportunidades afloran y se aprovechan.

Además, indicó cómo los ciclos de crisis para algunos son de bonanza para otros.

“Dicen que cuando en las etapas en las que estamos ahorita es precisamente donde la gente que conoce el mercado, los ciclos de la economía, es cuando deben aprovechar para hacer inversiones y este es un gran momento para invertir en Mazatlán”, manifestó.

Rivera Vega puntualizó que que además hay muchas herramientas financieras para invertir, como créditos hipotecarios con muy buenas condiciones que hacen muy atractivo el momento para invertir.

“Incluso nosotros, aún siendo desarrolladores, estamos también haciendo adquisiciones precisamente porque este momento es la oportunidad y la debemos de aprovechar. La deben de aprovechar porque no creo que vaya a durar mucho este momento”.

Del número de proyectos, el presidente de la ADIM estimó que serán mayores que el año pasado, pero los precios ya alcanzaron estabilidad y Mazatlán sigue competitivo al resto de destinos de playa del País, destacó.

“Vamos a a estar por encima del año pasado. Tan solo por los proyectos que se ven nuevos y los que siguen en proceso, yo creo que con mucha facilidad vamos a rebasar el año pasado”.

Rivera Vega citó que el año pasado realizó un censo y salieron alrededor de 80 los proyectos en la franja costera únicamente, más los de la segunda y tercera línea.

“Ya llegamos a los 300 y fracción de proyectos este año y hay nuevos proyectos en trámite, que se vienen a sumar y vemos que este año podemos estar muy por encima del año. No, no puedo decir un porcentaje, apenas estamos en marzo”, comentó.

Sin embargo, estimó que para mayo se anuncien nuevos proyectos que ahorita ni siquiera se ven.

El líder de ADIM recordó que cada que pasa algo fuera, como los recientes actos de violencia en Jalisco, frenaron que mucha gente viniera y hubo cancelaciones de quienes iban a acudir a pasear en Mazatlán, cuando aquí no pasó nada.

“Los temas de inseguridad a nivel nacional claro que están golpeando a todas las actividades, no nada más la nuestra”.

Pero mientras este lapso vulnerable pase, dirigió un mensaje a los inversionistas y compradores foráneos de que tengan fe, porque el destino es sólido y representa una gran oportunidad para muchos de ellos invertir.

Dijo confiado que la recesión económica y de inseguridad que se vive actualmente ya se presentó del 2008 al 2011 y Mazatlán se levantó.

“Esto da vueltas y y si ustedes revisan la historia, esto ha sucedido siempre. Tuvimos un ciclo muy pesado aquí en Mazatlán, particularmente del 2008 al 2011, de mucho más impacto de lo que pudiéramos estar viviendo en estos momentos y este es otro ciclo que vamos a llegar a bonanza de nuevo y a vuelta de cinco, siete años va a volver a haber una baja en la economía, porque eso es es lo normal que va a que va a seguir sucediendo y no nomás en Mazatlán, sino en todo el País”.