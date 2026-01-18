Mazatlán vive una crisis de trata de personas y desapariciones que se ha minimizado y ocultado: Clouthier

MAZATLÁN._ La trata de personas y la desaparición forzada de jóvenes, mujeres y niños es un problema que en Mazatlán ha sido minimizado y ocultado durante años, señaló Manuel Clouthier Carrillo.

El empresario aseguró que la ciudad vive una crisis estructural que se ha mantenido fuera del debate público pese a la evidencia que muestran las alertas de búsqueda.

El puerto, señaló, registra un número elevado de casos de desapariciones, un problema serio y persistente que se refleja en el alto número de alertas amber emitidas en las cuales, de manera recurrente, tiene como punto de origen este destino.

“Mazatlán padece problemas serios de trata de personas, especialmente de mujeres, jóvenes e infantes. Las alertas amber recientes muestran que casi siempre se trata de casos de Mazatlán”, expresó.

“Además, nadie quiere hablar del tema, y eso agrava aún más la situación”.

En su diagnístico, el empresario fue contundente al señalar que la trata de personas no debe confundirse con prostitución, sino entenderse como una forma de esclavitud moderna, “esclavitud del Siglo 21”, destacando que es inaceptable que un destino turístico reconocido como Mazatlán sea el que figure en este delito sin que exista una respuesta social e institucional firme.

“Eso es inadmisible en toda la etapa del mundo, en toda la historia y cuánto más hoy en pleno Siglo 21 y que además el puerto, un destino al que queremos sin lugar a dudas, esté siendo protagonista de este problema y que nadie esté poniendo atención al tema”, comentó.

Clouthier Carrillo citó el caso del joven Carlos Emilio Galván, originario de Durango, quien fue privado de la libertad en Mazatlán el 5 de octubre de 2025, asegurando que el hecho reveló la fragilidad del puerto en este tema que se ha querido disfrazar.

“La desaparición del joven Emilio de Durango ‘encueró’ las debilidades del puerto que se habían querido ocultar. Este hecho sucede en el mero corazón del puerto, en el Valentino’s. El joven no estaba en el lugar equivocado. El joven no cometió un error”, declaró.

En este sentido, el empresario criticó la postura oficial donde presenta estos hechos como incidentes aislados, advirtiendo que el silencio y la negación han contribuido a que el problema se profundice, generando una intención de evitar que se hable del tema fuera del puerto, como si el ocultamiento pudiera proteger al destino.

“El discurso oficial es que se está reforzando la seguridad, que son hechos aislados, pero no es así. Yo lo veo con esa intención de no hablar más de Mazatlán hacia el exterior (con respecto a este tema)”, dijo.

Finalmente, Clouthier Carrillo hizo un llamado a romper el silencio y a atender la problemática con la seriedad que se requiere, pues, en su opinión, solo al reconocer la realidad y enfrentarla con decisión, será posible revertir la situación y proteger a la población más vulnerable.