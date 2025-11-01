$!Mazatlecos comienzan a llenar el Centro Histórico para celebrar el Día de Muertos

Jóvenes y adultos poblaron las banquetas y locales en busca de pasar un buen rato.

MAZATLÁN._ Cientos de mazatlecos comienzan a llenar las calles del Centro Histórico este sábado rumbo a lo que será la gran fiesta de la callejoneada, con distintas actividades y eventos durante la noche.

Desde las 18:00 horas, personas disfrazadas de catrinas y espectros arribaron a la Plazuela Machado para buscar un lugar para observar la callejoneada de Día de Muertos que se celebrará a las 20:00 horas o ingresar al Teatro Ángela Peralta.

Calles como la Carnaval y Heriberto Frías reestringieron el acceso a los automóviles desde temprano para evitar aglomeraciones que puedan interferir con el paso del desfile más tarde. Esto provocó que muchas personas tuvieran que buscar estacionamiento por otras zonas.

Por su parte, varias patrullas de la Policía Municipal se encargaron de los rondines de seguridad por el Centro Histórico para evitar altercados o incidentes. Mientras que patrullas de Marina y Seguro y Protección Ciudadana también hacían recorrido por la zona.