$!Mazatlecos cumplen con la tradición de adquirir la rosca de Reyes este 6 de enero

Tal y como ha sucedido año con año, cientos de mazatlecos llenaron el Centro de Mazatlán este 6 de enero en busca de adquirir la popular rosca de Reyes y así poder compartirla en familia, una tradición que mantuvo muy activas a panaderías y pastelerías a lo largo de la mañana y tarde. Sitios como Panamá y otros lugares que ofertaban este tradicional pan dulce, estuvieron listos desde temprano con cajas apiladas donde ya venían las roscas, mismas que poco a poco se fueron agotando ante la gran demanda que hicieron este día los porteños.







Ya sea para una reunión familiar o un convivio entre amigos, la gente llevó su rosca buscando pasar una agradable rato de unión y fraternidad, ya que la tradición de Día de Reyes también representa una oportunidad de finalizar la temporada de fiestas en concordia, comentó el ciudadano Gustavo Ramírez. “Es una tradición muy bonita que tenemos porque al salir el premiado monito, nos representa que va a haber abundancia en el año, y aparte de que va a poner los tamales el Día de la Candelaria. Entonces, es una buena tradición que hace que se reúna otra vez la familia a empezar el año”, dijo Gustavo. “Claro que es bonito, porque dejando atrás a los Reyes Magos y todo eso, pues es bueno que sigamos en armonía a pesar de que pasamos ya el Año Nuevo y la Navidad, para que siga la fiesta y sigamos celebrando que estamos en otro año más”.









Dulce comenta que este año disfrutarán de la rosca de Reyes en una reunión con amigas, algo que llevan haciendo desde hace muchos años. Además, destacó esta festividad como algo muy importante de mantener por los niños, quienes aún sueñan con la llegada de Melchor, Gaspar y Baltazar. “Compramos (la rosca) porque tenemos un convivio entre las amigas y nos cooperamos para festejar el Día de Reyes. Las amigas nos juntamos siempre, aunque la verdad, nunca hacemos los tamales. Esta fecha es importante porque a los niños les gusta, los niños creen en los Reyes Magos y deben pasarla bien”, indicó Dulce.





