$!Mazatlecos dan vida y color al tianguis de la colonia Benito Juárez pese a mala temporada

Entre colores, ofertas y el ruido característico de cada fin de semana, el tianguis de la colonia Benito Juárez volvió a convertirse este domingo en uno de los puntos más concurridos del puerto, donde cientos de mazatlecos se dieron cita para recorrer sus callejones y aprovechar la diversidad de productos. Desde temprana hora, familias completas comenzaron a llegar al tradicional bazar instalado a lo largo de la Avenida José Aguilar Barraza y las inmediaciones del Parque Benito Juárez, donde los puestos semifijos ofrecieron todo tipo de ropa, plantas, electrónicos, juguetes y una amplia variedad de alimentos.





Con el habitual ambiente de vendedores anunciando promociones, clientes comparando precios y niños acompañando a sus padres en busca de algún artículo, la mañana se pasó volando entre compras y pláticas con amigos, convirtiendo al tianguis también en un espacio de convivencia.





Aunque la afluencia fue constante, comerciantes señalaron que las ventas aún no se recuperan del todo tras una temporada complicada, por lo que cada jornada representa una oportunidad importante para reactivar su economía. Ante ello, los tianguistas redoblaron esfuerzos para conseguir que salga su mercancía.







Señalan problema de basura No obstante, no todo fue positivo durante la jornada. Algunos comerciantes ubicados en la esquina de Aguilar Barraza y la Calle 13 de Abril denunciaron un problema constante de acumulación de basura en el área, la cual tiene varios meses sin encontrar una solución final. De acuerdo con los tianguistas, vecinos de la colonia aledaña depositan diariamente sus desechos en la vía pública, lo que genera montículos que rápidamente se convierten en focos de infección. Aunque el camión recolector pasa con regularidad, aseguran que la cantidad de basura rebasa la capacidad del servicio.