$!Mazatlecos exigen paz y revocación de mandato en marcha en el malecón

MAZATLÁN._ Al grito de “Muera el mal gobierno”, “No somos bots”, “México libre” y “Fuera Morena”, se llevó a cabo este sábado la Marcha por la Paz en Mazatlán, protagonizada por cientos de ciudadanos inconformes ante las acciones de los gobiernos de la Cuarta Transformación a lo largo de siete años. Acompañados por familiares de personas desaparecidas, los jóvenes de la Generación Z y demás población desfilaron por el malecón de Mazatlán con cantos de “Revocación de mandato”, “Fuera Rocha” y “Fuera Claudia”, en los que mostraban su indignación por los hechos de violencia que arrasan al País.









La multitud realizó su protesta portando lonas, cartulinas y mantas en las que pedían la revocación de mandato para la Presidenta Claudia Sheinbaum, quien hace pocos días calificó su movimiento como “bots pagados”. Sin embargo, este día izaron varias banderas de México y de One Piece por toda la Avenida del Mar. Asimismo, pidieron justicia por el asesinato del Alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo, así como de Sergio Alejandro, el joven mazatleco que murió en un ataque a balazos a un camión urbano hace unos meses.









En la manifestación también retumbó el “Vivos se los llevaron y vivos los queremos”, por parte de familias desesperadas. Otros que se llevaron una rechifla y gritos en contra fueron la Alcaldesa Estrella Palacios y el Gobernador Rubén Rocha Moya; además de personajes morenistas como Gerardo Fernández Noroña.









En tanto, el grito por Sinaloa y el anhelo de “Queremos Paz” llegó con la manifestación a las Letras de Mazatlán. Fernando Guerrero, un joven que encabezó la Marcha por la Paz este día, llamó a la juventud y a la población en general a resaltar la lucha del movimiento y la dignidad del País; indicó que no pertenecen a ningún partido político, sino que buscan resultados del gobierno para que finalice la época de violencia en que viven los mexicanos.









“Llevamos el Sinaloa más de 400 días en guerra. De parte de Mazatlán y de los jóvenes, lo que vivimos hoy en toda la República es algo que debemos de hacer notar, de alzar la voz todos aquí en el País, porque no se vale, no podemos perder nuestra dignidad por los malos usos del gobierno actual o del gobierno pasado. No importa quién tuvo la culpa, quién inició, quién hizo, quién no hizo, lo que importa es el ahora y tenemos que alzar nuestra voz”, expresó. “Tenemos que mostrar y hacer valer lo que hoy vimos en todo el País, no solo aquí en Mazatlán, que fue un hartazgo social. Se dice que si la oposición, que si quiere sumarse a este movimiento, que quiere apropiarse de él, pero no, no es nada de eso; somos ciudadanos, somos el pueblo siempre unido. Hartos estamos ya del manejo de nuestro País, así que muchas gracias Mazatlán”.









Por su parte, Armando Zamora, miembro de la Asociación “Sinaloa Libre”, expresó su satisfacción por ver como los jóvenes hicieron viral un movimiento que empezó desde que el gobierno de Claudia Sheinbaum decidió aumentar el 8 por ciento a los impuestos de los videojuegos, además de demostrar que sus marchas pueden ser completamente pacíficas y sin altercados. Al llegar a las Letras de Mazatlán, los manifiestantes y familiares de desaparecidos colocaron sus pancartas en el parador fotográfico y dedicaron algunas palabras para recordar la lucha contra el gobierno morenista. Al mismo tiempo que las banderas del movimiento de la Generación Z ondeaeon por todo lo alto. El acto acabó con todos los presentes entonando el Himno Nacional mexicano.