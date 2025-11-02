$!Mazatlecos mantienen viva la tradición del Día de Muertos en los panteones

MAZATLÁN._ Entre aromas de flores frescas, oraciones y anécdotas que revivieron recuerdos, miles de mazatlecos mantuvieron viva la tradición del Día de Muertos un año más al visitar este domingo los panteones Jardín y Renacimiento, donde el ambiente se llenó de nostalgia, unión familiar y mucha fe. Desde las primeras horas del día, familias completas llegaron cargando flores, globos y herramientas de limpieza para dejar impecables las tumbas de sus seres queridos.









Y es que entre risas, música y uno que otro suspiro, los sepulcros se llenaron nuevamente de color y vida con la memoria de sus hijos. En el panteón Jardín, la afluencia alcanzó su punto máximo durante el mediodía, ya que los callejones se convirtieron en un ir y venir de personas que colocaban arreglos florales, montaban pequeñas mesas para compartir alimentos o simplemente pasaban unos minutos acompañando a quien se adelantó en el camino.









Músicos de guitarra, acordeón y hasta tuba recorrían los pasillos ofreciendo melodías para recordar los gustos de los difuntos, mientras que algunos jóvenes emprendieron la tarea de limpiar lápidas a cambio de alguna propina, ganándose el agradecimiento de los presentes. La escena en el Panteón Renacimiento fue más serena y ordenada, pues en medio de los jardines y amplios espacios verdes, los visitantes colocaron veladoras sobre las placas, con la esperanza de que su luz guíe el retorno del alma de quienes partieron.









Bajo sombrillas y sombreros para protegerse del fuerte sol, algunos grupos se reunieron para rezar, compartir anécdotas o permanecer en silencio, en un momento de conexión espiritual que solo se repite el 2 de noviembre, el Día de las Madres y el Día del Padre. Para garantizar una jornada tranquila, personal de Protección Civil y Policía Municipal realizó recorridos constantes tanto en el interior como en los accesos principales de ambos recintos, atendiendo cualquier situación que pudiera surgir. Además, los Bomberos de Mazatlán también hicieron actos de presencia. En tanto, la venta de flores también tuvo un día efectivo, ya que los comerciantes trajeron a la venta los mejores arreglos. Ante la visita de la gente, nadie quiso irse sin un ramo o arreglo para adornar la última morada de sus familiares.