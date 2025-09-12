Mazatlecos muestran poco interés en asistir al festejo del Grito de Independencia

MAZATLÁN._ Tras el anuncio oficial de que será el grupo Mi Banda El Mexicano quien amenice los festejos patrios en Mazatlán, muchos mazatlecos siguen sin mostrar gran interés en acudir al evento del Grito de Independencia el próximo 15 de septiembre, aunque respetan a quienes sí decidan ir.

En un sondeo realizado por Noroeste entre ciudadanos y locatarios del Centro de la ciudad, sobre si acudirían a la fiestas mexicanas organizadas por el Ayuntamiento, la mayoría afirmó que aún no sabe si va a asistir, mientras que otros confirmaron que estarán ahí sin temor a la inseguridad.

“Sí me gusta ir, pero no sé si iré este año, no tengo planes todavía. Pero dicen que el que nada debe nada teme, no creo que debamos tener miedo a ir si no hacemos nada, simplemente trabajo normal y no me meto con nadie. Así debería ser”, declaró Amada.

“Yo no soy muy de ir, porque generalmente me la paso trabajando y salgo tarde ese día, pero sí veo gente que va; entonces, pues yo creo que cada quien es libre de ir si quiere”, dijo Ana Luisa.

Asimismo, otras personas llamaron a no tener miedo a salir y pasar un agradable momento en familia, pues señalan que se han realizado este tipo de eventos anteriormente y no ha pasado nada; mientras que otros lo ven bien por un tema de arraigo al turismo.

“De qué puedo ir, puedo ir, hasta ahora nada me lo impide, pero todavía no sé. Decían lo mismo en el Carnaval y no pasó nada, fui con mi hija y aquí estoy. Ya es decisión propia de cada uno, de todos modos salimos a trabajar todos los días y la vida sigue”, indicó Alejandra.

“A mí sí me gusta que se haga, yo no voy, pero me gusta para que la gente se divierta y se olvide de lo malo; además que viene el turismo y eso es bueno”, comentó Roxana.

La fiesta del Grito de Independencia se celebrará este próximo lunes a partir de las 21:00 horas en la Plazuela República y explanada de Palacio Municipal. Habrá presentación de ballet folklórico, música en vivo, verbena de comida y juegos tradicionales, además del concierto de Mi Banda El Mexicano.