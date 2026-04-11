$!Mazatlecos resienten sábado caluroso con sensación térmica de hasta 30 grados

MAZATLÁN._ Un sábado marcado por el calor vivieron habitantes y visitantes de Mazatlán, donde las temperaturas alcanzaron los 28 grados centígrados pero con una sensación térmica de hasta 30 grados, generando un ambiente sofocante en distintos puntos de la ciudad.

Pese a los cielos parcialmente nublados, bañistas y transeúntes resintieron el bochorno provocado por niveles de humedad superiores al 50 por ciento, los cuales se presentaron después del mediodía y alrededor de las 13:00 horas, cuando el calor se intensificó con la presencia de algunos rayos del sol.

Ante estas condiciones, los mazatlecos optaron por protegerse con gorras, sombreros y lentes oscuros, mientras que otros recurrieron al consumo constante de bebidas frescas para evitar la deshidratación durante sus recorridos por zonas turísticas.