$!Mazatlecos responden al segundo día de la Caravana de Salud y Nutrición ‘Tocando Corazones’

“Estamos muy contentos con la respuesta de Mazatlán; el día de ayer estuvimos atendiendo alrededor de 200 personas, pero las acciones que se realizaron fueron más, ya que una misma persona te puede tomar dos, tres y hasta cuatro servicios. Entonces estamos contentos con la respuesta de Mazatlán, ya que gracias al boca en boca que hubo pudo venir más gente este día”, dijo Lucy Velarde, embajadora de Carnes Selectas.

“Como puedes ver, ayer teníamos uno oftalmólogo, hoy ya tenemos dos; estamos reforzando totalmente los servicios donde vemos que se necesita, entonces bien por Mazatlán, bien por Farmaclink, obviamente por la fundación ‘Juntos Avanzamos’ y muchísimas gracias a Sistema DIF Mazatlán también por acobijarnos con esta actividad”.

Recalcó la importancia de que varias organizaciones puedan unirse para realizar este tipo de actividades en pro de los ciudadanos con menos recursos, ya que el agradecimiento que estos expresan da el valor para que en el futuro se puedan seguir llevando a cabo más jornadas médicas.

“Fíjate que esto habla totalmente del espíritu y del corazón de cada una de las empresas que se han ido sumando a ‘Juntos Avanzamos’, porque estamos marcando totalmente la diferencia. Y es que hace rato estaba platicando con una señora y ella me decía que esto está súper bien, porque muchas veces no tomaban la medicina debido a que no contaban con el poder adquisitivo de comprar un medicamento caro y aquí se lo están regalando”.