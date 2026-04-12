$!Mazatlecos se suman a nueva jornada de vacunación contra el sarampión del IMSS

Este domingo, habitantes de Mazatlán respondieron al llamado del Instituto Mexicano del Seguro Social al participar en una nueva jornada de vacunación contra el sarampión, dirigida a personas rezagadas que buscaban iniciar o completar su esquema de dosis.

La estrategia, impulsada por el IMSS en Sinaloa, tiene como objetivo frenar la propagación de esta enfermedad altamente contagiosa y reducir riesgos en la población. Para ello, se instalaron módulos en distintos puntos de la ciudad, facilitando el acceso a la ciudadanía durante un horario de 10:00 a 17:00 horas.

En total, el puerto contó con nueve puntos de vacunación distribuidos en sitios de alta afluencia, entre ellos el Hospital General de Zona No. 3, el Seguro Viejo, Liverpool del Centro, Gran Plaza y Plaza Acaya, así como el mercado de la colonia Benito Juárez, Bodega Aurrera Clouthier, Ley Bicentenario y el Centro de Seguridad Social.