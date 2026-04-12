$!Mazatlecos se suman a nueva jornada de vacunación contra el sarampión del IMSS

Este domingo, habitantes de Mazatlán respondieron al llamado del Instituto Mexicano del Seguro Social al participar en una nueva jornada de vacunación contra el sarampión, dirigida a personas rezagadas que buscaban iniciar o completar su esquema de dosis.
La estrategia, impulsada por el IMSS en Sinaloa, tiene como objetivo frenar la propagación de esta enfermedad altamente contagiosa y reducir riesgos en la población. Para ello, se instalaron módulos en distintos puntos de la ciudad, facilitando el acceso a la ciudadanía durante un horario de 10:00 a 17:00 horas.
En total, el puerto contó con nueve puntos de vacunación distribuidos en sitios de alta afluencia, entre ellos el Hospital General de Zona No. 3, el Seguro Viejo, Liverpool del Centro, Gran Plaza y Plaza Acaya, así como el mercado de la colonia Benito Juárez, Bodega Aurrera Clouthier, Ley Bicentenario y el Centro de Seguridad Social.
Desde temprana hora, familias completas comenzaron a arribar a los módulos, algunas en busca de información sobre las dosis disponibles y otras con la intención de protegerse contra el sarampión. Las jornadas estuvieron dirigidas a menores de 1 a 12 años, así como a personas de 13 a 49 años.
Además de la vacuna contra el sarampión, en algunos puntos también se aplicaron dosis contra el tétanos y el neumococo, aprovechando la concurrencia de personas en estos espacios públicos; mismas acciones que se llevaron a cabo ayer sábado.
Cabe recordar que la titular del IMSS en la entidad, Tania Clarissa Medina López, reiteró en días recientes el llamado a la población a acudir a estas jornadas, subrayando la importancia de la vacunación como medida clave para disminuir los contagios.
Entre las personas que acudieron a vacunarse, algunas mencionaron el lado positivo de seguir contando esta vacuna en las calles e incluso durante el fin de semana; mientras que la autoridad médica señaló que este tipo de acciones se hacen con el fin de ampliar la cobertura y reforzar la prevención entre la población mazatleca.