$!Mazatlecos también salen a marchar en exigencia de paz en Sinaloa

MAZATLÁN._ En un acto cargado de solidaridad, decenas de ciudadanos mazatlecos se sumaron este domingo a la marcha “Unidos por la Paz”, manifestación para acompañar y respaldar a los habitantes de Culiacán, quienes de manera simultánea realizaron un recorrido similar en su ciudad.

La manifestación reunió a familias y jóvenes vestidos de blanco, quienes respondieron a esta convocatoria espontánea, pero que encontró eco en los mazatlecos, quienes también se han sido afectados por la violencia que azota a Sinaloa desde hace casi un año.

El recorrido inició desde la Plazuela Zaragoza y avanzó hasta la explanada del Palacio Municipal, en la Plazuela República, en un trayecto donde los asistentes compartieron mensajes de unidad, esperanza y exigencia de un mejor entorno social.

Paola Álvarez Tostado, psicóloga, madre de familia y empresaria, fungió como una de las voces principales de esta manifestación pacífica, quien expresó que este acto no solo fue un gesto de solidaridad, sino un recordatorio sobre cómo la violencia que se vive en Sinaloa no ha dejado excluido a Mazatlán.

“El objetivo es solidarizarnos con nuestros hermanos y hermanas de Culiacán, que ellos de forma simultánea también están marchando. Es para todos conocidos que se va a cumplir un año desde que se intensificó la situación en Culiacán”, comentó.

“La mayoría de los mazatlecos tenemos familia y personas que amamos en Culiacán y no podemos negar que se ha resentido en la derrama económica también en nuestra ciudad”.