Mazatlecos varados en Jordania logran salir a salvo; unos ya están en París y otros en Egipto

Luego de permanecer varados por varias horas en el Aeropuerto Internacional de Amán, en Jordania, debido a la cancelación de vuelos por motivos de seguridad ante el conflicto en Medio Oriente entre Irán e Israel, los 14 mazatlecos que se encontraban de viaje en aquella región finalmente lograron abandonar el país.

Tras momentos de incertidumbre y múltiples llamadas de auxilio a autoridades mexicanas y a la Embajada, el grupo consiguió salir en diferentes rutas. Una parte logró hacerlo por vía aérea con destino a Marruecos, mientras que el resto tuvo por trasladarse por tierra y mar hacia Egipto.

Lucio Avena, uno de los viajeros afectados, relató a Noroeste que actualmente se encuentran en el Aeropuerto de Sharm el-Sheikh, realizando los trámites migratorios correspondientes para poder ingresar y transitar libremente por territorio egipcio.

“Es correcto, unos pudieron salir vía aérea por Casablanca, Marruecos; la otra parte lo hicimos vía terrestre y marítima hacia Egipto. Ahorita estamos en el aeropuerto Sharm el-Sheij, con los trámites de visado para transitar libremente por el país”, explicó.

“Estamos bien, cansados, deseando salir lo más rápido posible de este país. Las personas locales son muy groseras”, añadió el “patasalada”, quien comentó que buscarán reencontrarse para continuar con el itinerario que tenían previsto antes de la contingencia.

Por su parte, el grupo que logró salir por aire ya se encuentra en París, Francia, desde donde continuarán su recorrido conforme a lo planeado inicialmente. Así lo confirmó la usuaria Wichelle Cr a través de redes sociales, donde agradeció el respaldo recibido desde Mazatlán.

“Gracias familia, amigos, medios de comunicación. Ya estamos fuera de peligro en París, primeramente Dios siguiendo nuestras fechas. Gracias a todos. Desde la distancia nos sentimos abrigados y apoyados por toda nuestra gente”, escribió.

Cabe recordar que la situación que enfrentaron los sinaloenses se originó por la escalada del conflicto en Medio Oriente, lo que provocó restricciones y cancelaciones de vuelos en varios aeropuertos de la región, afectando a turistas y viajeros internacionales.