El asalto se registró a las 10:00 horas, en la zona del fraccionamiento Sábalo Country.

El líder de los colonos dijo que todo esto trae inseguridad.

“Todo esto trae inseguridad a las colonias donde ellos más denostan como es el Fraccionamiento Sábalo Country, donde hay poder adquisitivo, nos ha costado muy esfuerzo a todos nosotros, duramos 20, 30 años pagando nuestras viviendas y aún seguimos trabajando, entonces creo que no es justo que la autoridad no nos brinde el apoyo”, señaló.

“No tenemos el alumbrado adecuado, las calles están hechas pedazos, hemos batallado para el drenaje, estamos teniendo problemas con el agua, sufrimos constantemente la violación del uso de suelo, hay leyes, no estamos en desacuerdo de que Mazatlán crezca, qué bueno que Mazatlán crezca, el desarrollo de Mazatlán es bueno para todos nosotros, pero hay que crecer ordenamente, hay que crecer dentro de un estado de derecho, no hay que crecer de la manera que estamos creciendo”.

Los asaltos

Joel Cañedo, presidente de los colonos del Sábalo Country, dice que el Sábalo Country está desprotegido.

“Tenemos años, se paran y la mayor parte en que esto se logró abatir fue cuando hubo presencia policiaca en las casetas, pero ahorita tenemos desde la administración, esta que está ahorita para acá, que dejaron desprotegido el Sábalo, ya no hay ningún policiaca en la caseta y creo que en varias partes más”, informó.

Yo creo fácilmente uno o dos por semana, asaltos, uno o dos por se,ana, pero no pasaba nada y decía ah un asalto, pero como yo no llevaba nada y era la mañanita, no llevaba nada, entonces pues me dejaron ir, hubo una señora que dijo no pues yo lo único que llevaba era la bolsita de la popo de los perros y es lo único que traigo si te lo quieres llevar, señores grandes.

Delincuentes le cambian la vida a quien sea por un peso

“Y aparentemente en esos momentos nos daba risa, pero si esta gente puede venir drogado, alcoholizado, y con necesidades más grandes, de que no les importa cambiar la vida de nadie por un peso, mientras no sea la de ellos, entonces la situación se vuelve más crítica”, afirmó el presidente de los colonos del Sábalo Country.

“Hemos tenido seis asaltos en lo que va de dos meses para acá, seis asaltos a mano armada y asaltos a casa-habitación.Ante la pregunta de que si interponer denuncia, contestó que tienen un gran número de reportes.

“Tenemos un monto de reportes, así como le reportamos la contaminación acústica que sufre el fraccionamiento, somos un fraccionamiento de gente trabajadora, somos un fraccionamiento familiar, no es posible que se sigan permitiendo, den permisos para que hagan fiestas, la gente llega, renta, su airbnb, enseguida de todos nosotros, de las casas de todos nosotros, desde las 6 de la tarde y terminan a las 4, 5 de la mañana, la Policía dice no es que tienen que venir los de Oficialía Mayor, y los de Oficialía Mayor dicen es que el permiso, nosotros no lo dimos y no podemos entrar y entre todos se echan la bolita”, manifestó Joel Cañedo.

“Sí acuden, la mayor parte de las veces los elementos de Seguridad Pública acude, pero nos dicen no podemos entrar a las casas, eso es algo que nosotros queríamos modificar en el nuevo plan del Bando que se acaba de formular y estuvimos trabajando tres meses hasta que el Presidente en turno le dio carpetazo y mandó hacer su propio reglamento y lo metió sin tocar para nada este tipo de cosas”.