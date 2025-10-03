$!MazConCiencia advierte de cocodrilos merodeando por las biobardas del puente Juárez

El colectivo de MazConCiencia alertó de la presencia de cocodrilos merodeando la basura por los alrededores a las biobardas colocadas a un costado del puente Juárez. Al acudir a limpiar la basura acumulada con mucho más precaución que anteriormente, confirmó el hecho la directora del colectivo ciudadano Sofía Trejo Lemus, quien admitió que los esteros son parte del hábitat natural de los cocodrilos.

Una vez más después de una abundante lluvia como la del martes, las biobardas retuvieron una gran cantidad de residuos, lamentó Trejo Lemus. “Hoy realizamos labores de limpieza, cuidando siempre la seguridad del equipo, ya que se reportó la presencia de cocodrilos arrastrados por la corriente”, indicó. Expuso que esta especie es asidua a esteros y lagunas, pero con muy poca preferencia cuando hay en demasiods asentamientos humanos.

No obstante, aseguró que cada acción cuenta para mantener los océanos libres de plástico y las biobardas son una acción que MazConCiencia que apuntala esta cruzada. Según datos de MazConCiencia, la Biobarda ha sido por demás exitosa para detener y recolectar más de 125 toneladas de basura, desde cubrebocas, botellas de plástico, unicel, pedazos de muebles, maderas, troncos y otros artículos dañinos.