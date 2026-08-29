MC cuestiona protección de la Guardia Nacional para Imelda Castro

MAZATLÁN._ El acompañamiento de la Guardia Nacional para Imelda Castro Castro carece de justificación al tratarse de una dirigente partidista y no de una funcionaria pública con responsabilidades en materia de seguridad, consideró Movimiento Ciudadano.
Sergio Esquer Peiro, coordinador del partido en Sinaloa, consideró que Castro Castro, coordinadora estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, no desempeña actualmente un cargo que justifique la asignación de protección por parte de una corporación federal.
Señaló que la morenista debe recibir el mismo trato que cualquier ciudadano y afirmó que su responsabilidad dentro de Morena no constituye una razón para disponer de un dispositivo especial de seguridad.
“Por supuesto que no tiene por qué tener equipo de seguridad, ella es una ciudadana común y corriente como todos los que estamos aquí. Simplemente es coordinadora de su partido”, comentó.
El dirigente insistió en que la coordinadora de la Defensa de la Transformación cuenta con los mismos derechos que el resto de la población, por lo que rechazó que su posición partidista amerite el acompañamiento de elementos federales durante sus actividades.
Al ser cuestionado sobre si el dispositivo podría responder a posibles riesgos provenientes de la propia estructura de Morena, Esquer Peiro evitó formular una acusación directa y dejó esa interpretación a la ciudadanía.
“Eso se lo dejaría a la interpretación de la ciudadanía. Yo lo que digo es que no debe tener seguridad, no tiene por qué tenerla. Es igual de ciudadana que nosotros y cualquiera tiene los mismos derechos que ella”, declaró.
El coordinador estatal de Movimiento Ciudadano no precisó si el partido solicitará formalmente información sobre los criterios utilizados para proporcionar el acompañamiento de la Guardia Nacional a Castro Castro.
Mantienen respaldo a Sergio Torres y Elizabeth Montoya
Por otro lado, Esquer Peiro aseguró que Movimiento Ciudadano continúa dando seguimiento al atentado contra Sergio Torres y la Diputada Elizabeth Montoya, destacando que la información directa sobre las investigaciones se encuentra en manos de las personas involucradas, por lo que evitó revelar avances o detalles de las indagatorias.
“Claro que se le da seguimiento como partido. La información directa la tienen los implicados y nosotros, por supuesto, los apoyamos”, señaló.
El dirigente reiteró que Movimiento Ciudadano brindará respaldo médico y legal a sus integrantes durante el desarrollo del caso, así como también mencionó que la recuperación de Sergio Torres continúa siendo una prioridad para la organización política.
“Sigue siendo prioridad la salud de Sergio Torres y todo lo que implique legalmente este caso. Movimiento Ciudadano lo va a apoyar, de eso no tengan ninguna duda”, concluyó.