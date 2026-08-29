MC cuestiona protección de la Guardia Nacional para Imelda Castro

MAZATLÁN._ El acompañamiento de la Guardia Nacional para Imelda Castro Castro carece de justificación al tratarse de una dirigente partidista y no de una funcionaria pública con responsabilidades en materia de seguridad, consideró Movimiento Ciudadano.

Sergio Esquer Peiro, coordinador del partido en Sinaloa, consideró que Castro Castro, coordinadora estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, no desempeña actualmente un cargo que justifique la asignación de protección por parte de una corporación federal.

Señaló que la morenista debe recibir el mismo trato que cualquier ciudadano y afirmó que su responsabilidad dentro de Morena no constituye una razón para disponer de un dispositivo especial de seguridad.

“Por supuesto que no tiene por qué tener equipo de seguridad, ella es una ciudadana común y corriente como todos los que estamos aquí. Simplemente es coordinadora de su partido”, comentó.