“La verdad es que es una lucha y lo digo con un sentimiento, porque a mí me emocionó mucho ver a una mujer poniéndose la banda presidencial, fue una lucha de todas las mujeres, de muchas mujeres, en el pasado, en el presente, por nuestras hijas, por nuestras nietas y decirles a las niñas de Sinaloa eso, se puede ser diputada, se puede ser senadora y también ahora demuestran que puede ser presidenta de México”, señaló.

Para Sánchez Ramos, el momento representa una motivación especial no solo para las mujeres en política, sino también para las nuevas generaciones. Aseguró que este evento envía un poderoso mensaje a las niñas de Sinaloa, inspirándolas a aspirar a roles de liderazgo.

A pesar de que la nueva presidenta no es de su partido, la Senadora destacó que tiene expectativas positivas sobre el nuevo gobierno. Considerando que el bienestar de México está por encima de los colores partidistas y que todos deben trabajar juntos por el bien común.

“A pesar de que no es alguien de mi partido político, el momento de hoy, un momento histórico, que llegue la primera presidenta de México, a mí me emociona, me motiva. Creo que las mujeres somos mejores gobernando, creo que las mujeres somos más disciplinadas, más trabajadoras y por lo tanto eso quiero ver representado en la presidencia de la República”, expresó.

Durante su intervención, la Senadora recordó la postura de su partido, el PRI, que siempre ha reconocido y respetado la figura presidencial. Señaló que el liderazgo de su partido está abierto al diálogo y dispuesto a apoyar lo que beneficie a México, oponiéndose a lo que pueda dañarlo.

En su papel como senadora, Sánchez Ramos subrayó su compromiso de seguir trabajando por los intereses de Sinaloa, enfocándose en legislar y alzar la voz por quienes no pueden hacerlo. Reiteró que, desde su curul, continuará exigiendo lo que es justo para su estado.

Al referirse a los desafíos de seguridad, la Senadora fue clara al mencionar que es responsabilidad tanto del gobierno estatal como del federal. No obstante, indicó que como legisladora está dispuesta a colaborar en todo lo necesario para mejorar la situación en Sinaloa.

“Como senadora a mí me toca hacer leyes, alzar la voz, llevar los mensajes que han querido callar en el estado, porque evidentemente quieren manejar en donde no pasa nada y sabemos que sí están pasando las cosas y eso es muy claro y la ciudadanía lo ha dicho”, expuso.

“Desde mi curul seguiré exigiendo lo que tiene que ser para Sinaloa. Más allá del tema de la seguridad pues es una responsabilidad del gobierno estatal y del gobierno federal”, añadió.

El evento protocolario de la toma de posesión fue destacado por la Senadora como un momento histórico en el que participaron los tres poderes de la Unión, los 500 diputados, senadores, el Poder Judicial y el gabinete de la nueva presidenta.

Sánchez Ramos concluyó reiterando su emoción por la oportunidad de haber sido testigo de un día histórico para México y para todas las mujeres que han luchado por la igualdad y los derechos.