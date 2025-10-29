$!Me siento motivado para lo que viene: Óscar García Osuna

“Me siento muy orgulloso de la gente que forma parte de Cultura. Este es solo el primer paso, hay mucho por hacer, pero estoy tranquilo porque hay un gran equipo detrás. Hay mucho construido ya, recordemos que hay un legado y que lo tenemos que respetar”, comentó.

Mostrando un gran entusiasmo, García Osuna expresó sentirse orgulloso de integrarse a una institución con gran legado y una fuerte presencia en la vida cultural del puerto, donde ha recibido el respaldo por parte de la actual administración que encabeza la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez, lo cual le brinda tranquilidad y confianza para llevar a cabo este y más eventos en su nueva etapa.

MAZATLÁN._ Con un profundo sentido de compromiso hacia el arte y la comunidad porteña se mostró Óscar García Osuna al encabezar su primer evento oficial como director del Instituto de Cultura de Mazatlán, siendo este la tradicional Callejoneada del Día de Muertos.

“Me siento tranquilo por el apoyo que estoy recibiendo directamente de la presidenta y todos los departamentos del municipio, porque no estamos solos. Me siento motivado para lo que viene”, añadió.

El titular de Cultura señaló que uno de sus principales objetivos será el llevar el bienestar cultural a todo Mazatlán, con especial atención en las colonias y zonas más vulnerables, buscando descentralizar la actividad artística y trasladarla para que cada rincón del municipio la disfrute.

“Vamos a hacer que el bienestar no sea solo en un lugar, sino en todo el municipio de Mazatlán. La cultura no debe quedarse en un escenario o en un teatro, tiene que estar en la calle, en las colonias, en los parques, en los barrios donde hay niños y jóvenes con talento que solo necesitan una oportunidad”, declaró.

En lo que se refiere al estado en el que tomó esta dependencia, García Osuna aseguró que el proceso de transición ha sido positivo y que se ha sorprendido por el talento, energía y pasión del personal que integra el instituto.

Asimismo, sobre posibles cambios en la estructura interna de la dependencia, aclaró que de momento no se tiene contemplado realizar ninguna modificación drástica, pues su intención es trabajar con personas comprometidas y con ganas de aportar al desarrollo cultural del municipio.

“Yo no visualizo cambios, quiero trabajar con la gente que quiere trabajar. Lo bueno, ¿por qué lo vas a cambiar?”, comentó.

Sin embargo, Gracia Osuna adelantó que podrían incorporarse algunos expertos para abordar algunas áreas específicas con el propósito de fortalecer la masividad de los eventos y ampliar la oferta cultural.

“Habrá cosas que tenemos que hacer para darle un enfoque a la masividad. Ahí sí nos vamos a traer expertos, pero vamos poco a poco”.

Finalmente, García Osuna aseguró que con este primer paso al frente del Instituto de Cultura, su compromiso será mantener el impulso artístico de Mazatlán, fortalecer los vínculos con la ciudadanía y acercar la cultura a todos los sectores sociales.