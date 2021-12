Para Ana María, de 83 años de edad, vacunarse es muy importante para evitar enfermarse de Covid-19, es por eso que este domingo acudió al Centro de Convenciones de Mazatlán para recibir su tercera dosis contra el virus.

Acompañada de su amiga, Alma Rosa, de 61 años que también se inocularía, Ana María compartió que esta es la tercera vez que se aplicará la vacuna, al principio tuvo miedo, por todas las dudas que generaba, pero al ver que no le generó ninguna reacción, y que desde que inició la pandemia ha evitado enfermar por el virus, sin pensarlo acudió a vacunarse el día de hoy.

“Me vacuno porque es importante, gracias a Dios ninguna de las veces que me vacuné me pasó nada, dicen que a los jóvenes les va mal por lo del sistema inmunológico, pero a mí la verdad no me pasó nada”, compartió.

Este domingo es la jornada para vacunar a las personas mayores de 60 años, ella siempre estuvo aguardando, y cuando se enteró que se abrió la convocatoria, se apuntó en la plataforma, y en compañía de su hijo acudió a recibir su dosis contra el Covid-19.

“Allá está mi hijo haciendo fila, llegamos como a las ocho de la mañana. nunca había visto a tanta gente de las tres veces que he venido, pero qué bueno que la gente venga a vacunarse”, señaló.