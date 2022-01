$!Médico narra su experiencia en la pandemia; lo más difícil es ver tantas muertes y pensar que podría tocarle a él

“Yo siento que quienes nacimos para una profesión como la medicina, enfermería o que son de tendencia humana (salud), pues obviamente sabía que iba a tratar enfermadades y sí es muy difícil muchas veces por la insuficiencia de materiales y querer hacer más de lo que se puede hacer con lo que hay, pero en realidad yo no siento que mi trabajo sea ingrato, yo me siento médico, hago mi trabajo y lo hago con amor”, destacó.

Reconoció que cuando inició la pandemia fue muy desgastante tanto mental como de manera física, pues el ver tantas muertes con una nueva enfermedad y que la sociedad entraba en pánico, sólo pensaba cuándo le tocaría a él.

“Tu mentalidad estaba como de ‘¿Qué va a pasar? no me he enfermado y me voy a enfermar’ y era cuando estaba ya la ola de más complicaciones y muertes de compañeros... fue muy difícil”.

---¿Cómo lidió con el estrés?

“Pura cabeza y jugar con tu mente”, dijo con mirada perdida.

Señaló que el estrés y el temor de morir, fue lo que efectivamente ocasionó que mucha gente falleciera.

“Me tocó una paciente ya complicada, que como en el noveno día más o menos me tocó ir a visitarla a su casa porque le hacían puras consultas por videollamada (...) le di medicamentos, le ajusté dosis y todo y al siguiente día amaneció mejor pero duró como ocho días sin comer y por eso ella tenía un dolor gástrico, entonces con el dolor del gastritis y el saber que tenía Covid empezó a asociar su dolor gástrico con el Covid y empezó con ansiedad que la llevó a una insuficiencia respiratoria y empezó a complicarse y a desaturar 72”.

“Y hablé con la familia y les dije que la señora estaba en una situación que ocupaba medicamento tanto gástrico como para el pulmón, les dije que ya para la situación que estaba era para que la llevaran al hospital y dijeron que ella dijo que si se ponía mal no quería que la llevaran al seguro y pues ya, les dije ‘si ustedes saben lo que va a pasar y están conscientes, yo no tengo nada más que hacer’”.