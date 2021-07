Médicos del HG de Mazatlán revelan haber negado este lunes atención a seis pacientes con Covid-19, por falta de oxígeno

Personal médico del Hospital General denunció que la mañana de este lunes negó la atención a seis pacientes con Covid-19, debido a la falta de oxígeno en ese centro hospitalario.

Horas después, la Secretaría de Salud estatal mandó una carga de oxígeno para solventar las necesidades, dijeron a condición de anonimato.

Sin embargo, revelaron que no hay insumos ni medicamentos para intubar a los pacientes, tanto así que los familiares son quienes van a comprarlos a la farmacia.

“Para empezar, no tenemos material para canalizar, ni medicamentos para sedar, y te quedas con los brazos cruzados en espera de material para sacar rápido del apuro a los pacientes”, dijo un doctor a condición de anonimato.

“Es un show, ahorita, y el gobierno en vez de mandar bien el material, te lo manda super contado, cuando no se ponen a ver que los casos de Covid y que los accidentes han estado al alza”, detalló.

Lamentó, incluso, que ya hay recién nacidos hospitalizados infectados porque sus mamás llegaron enfermas de SARS-CoV-2.

“Tenemos en neonato, creo que había como dos niños que sí han estado graves, de hecho la semana pasada no me acuerdo si falleció uno o dos”.

“Han estado llegando mujeres embarazadas, ahorita no me acuerdo cuántas hay, pero la semana pasada hubo como dos o tres, la última que atendimos fue de 17 años, otra de 20, otra de 30 y algo, personas jóvenes que a veces no tienen los cuidados y se van a la calle, pero también otras que sus esposos salen a trabajar y regresan, y obviamente sin querer las enferman”.

A causa de las nuevas variantes del virus, los pacientes han tenido fallas orgánicas que el año pasado no se observaron, ya que la muerte frecuente era por neumonía atípica, pero ahora, ha sido por falla en el hígado, riñón y diversos órganos.

Se explicó también que ya hay algunos trabajadores que se están volviendo a enfermar, lo que genera un retraso en el sistema de salud porque tienen que pedir su incapacidad.

“Ahorita el personal es insuficiente. Por ejemplo, ahorita para toda urgencias están cuatro personas, en el piso de Covid como seis enfermeras y dos médicos; imagínate para atender toda esa cantidad de personas”.

Pidieron a la ciudadanía que se mantenga en sus hogares, resguardados y que no salga a menos que sea por trabajo en donde deben extremar precauciones para no andar exponiéndose en la calle u otros lugares públicos.

Reiteraron que la situación es más compleja que el año pasado.

“Es muy serio, la mera verdad, y es muy grave que no haya medicamentos, porque cuando tienen alguna falla, tienes que andar corriendo para mantenerlos sedados, por lo menos, ...y como son medicinas que no se manejan en cualquier farmacia”.