Médicos llaman a ‘no cucar’ una tercera ola de contagios por Covid-19

Un llamado a la población en general a que si puede, se quede en su casa y atienda las disposiciones sanitarias para que no se dé un tercer rebrote de Covid-19 por las vacaciones de Semana Santa, hizo el director del Hospital General de Mazatlán, Héctor Carreón Tiscareño.

”Es de esperarse (que se dé un repunte de contagios por dicho periodo vacacional), yo estoy en la espera, acuérdese que nosotros somos receptores, o sea yo no salgo a la calle a vacunar, no, si hay demanda pues la tengo que atender, de tal forma que nosotros estamos en espera, pero si no aumenta la famosa tercera ola nosotros tenemos que volver a la normalidad lo más pronto posible, tengo lleno el tercer piso”, añadió Carrión Tiscareño.

”El llamado a la población es que no bajen la guardia, que no piensen que esto ya terminó, que definitivamente esto no ha terminado y muy probablemente no termine y tengamos que vivir con ellos toda la vida igual que la influencia, y esto requiere y obliga a estar siempre con cuidado, si pueden quedarse en su casa que se queden en su casa si me hicieran el favor, ahora si vienen (a visitar Mazatlán) que se cuiden, la sana distancia, el aseo de manos constantemente, utilizar la mascarílla o cubrebocas, como le quieran llamar, esas son principalmente las medidas que no podemos olvidar ni debemos olvidar”.

”Estamos preparados para la demanda, sin embargo, si después de Semana Santa, dos, tres semanas no tenemos un repunte como ha habido en otros lados tendremos que regresar a la normalidad porque es mucha la demanda del hospital que estamos dejando de atender, pacientes crónico-degenerativos, el área de Ginecología que es tremendamente demandante, Traumatología, Ortopedia también, en fin, hay mucho trabajo por hacer”, reiteró Carreón Tiscareño.

También informó que hasta ayer se tenían 17 pacientes Covid-19 y no ha pasado de 20 últimamente.