Mega feria de servicios de Infonavit llega a Mazatlán

La mega Feria de Servicios Infonavit se realizará este fin de semana el viernes 26, sábado 27 y domingo 28 de septiembre, de 11:00 a 19:00 horas en La Gran Plaza Mazatlán.

Con este evento personal del Instituto brindará información y orientación a los trabajadores que busquen adquirir o mejorar su vivienda.

Y es que ahora, el instituto está saliendo en busca de los derechohabientes que quieran realizar un trámite personalizado sin tener que hacer una cita tardada o hacer filas largas, por lo mismo, en esta Feria de Servicios ofrecerán asesoría sobre distintos programas y soluciones, como Responsabilidad compartida, devolución de la Subcuenta de Vivienda (si tienes tu dictamen de pensión) y corrección de datos, entre otros.

“Ya no es necesario que faltes a tu trabajo o pidas el día, ya que puedes acudir a una de las ferias que realiza el Instituto para acercar sus productos y servicios a todas y todos sus derechohabientes”.

Estas ferias ya se realizaron en la zona norte y centro de Sinaloa y este fin de semana le toca a la zona sur en Mazatlán.

Personal del Instituto les recuerda que mañana inicia esta Feria de Servicios Infonavit, donde se podrán resolver dudas y destrabar procesos.

El Infonavit pidió el apoyo para la difusión de este evento al que podrán aprovechar los derechohabientes de los alrededores de Mazatlán.