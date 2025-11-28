Mejora asistencia al Gran Acuario Mazatlán

Luego de que el inicio y transcurso de 2025 no habían dejado los mejores resultados para el Gran Acuario Mazatlán Mar de Cortés, Simon Norris, director general, informó que los meses de octubre y noviembre habían sido muy positivos para el recinto, pues llegó a tener una mejora en sus números de visitantes.

Señaló que si bien no fue un incremento del 50 por ciento, sí había podido recuperarse con algún 10-15 por ciento por encima de los que venían siendo meses pasados, por lo que la perspectiva para cerrar el año continúa siendo positiva con todas las actividades que tiene planeadas en las siguientes semanas.

“Es un trayecto positivo. El mes de octubre fue un poquito mejor de cuanto esperamos, y en noviembre, que está para cerrar, también lo hace con números positivos. Sin duda es un poquito por encima de nuestro presupuesto, así que no podemos pedir más que eso, porque es muy positivo”, indicó.

“No tengo todos los número, pero sí es un 10, 15 por ciento mayor (afluencia), ya que los últimos dos meses hemos visto una ligera recuperación. No es un 50 por ciento, pero sí es un incremento ciertamente mejor que el año pasado, el 2024”.

Mencionó que debido a este aumento en sus números, ya visualizan un 2026 de grandes éxitos en el que puedan completar sus futuros proyectos, a favor de seguir atrayendo más turismo.

Además de que también han podido mantener la nómina de trabajadores sin hacer despidos.

“Estos números y la positividad que tenemos, nos dan mucho entusiasmo y muchas ganas de seguir para que el año 2026 sea un año exitoso. Entonces, nuestros proyectos de expansión, de crear nuevas exhibiciones, con estos números positivos sentimos que es posible. Nuestros proyectos y nuestros planes para el futuro son que el Acuario siga creciendo, que siga ofreciendo algo nuevo todos los años, no solo a los mazatlecos, sino también a los turistas”.

“El 2025 ha sido difícil. Sin embargo, las buenas noticias desde el Acuario es que hemos mantenido todo nuestro equipo, todo nuestra plantilla, más de 200 personas que siguen trabajando para sus familias y nuestros recursos han pagado todo. Tenemos todavía retos financieros que lo estamos superando ya. Tenemos muchísima confianza en el turismo, en Mazatlán y que Gran Acuario sigue siendo la atracción turística más importante”.

Agregó que entre lo más novedoso en el Gran Acuario Mazatlán para este 2026, sobresale la próxima inauguración de un nuevo auditorio para albergar a más de 200 personas.

Esta obra estaría dándose a conocer en los primeros meses del siguiente año.