También laboró como Contralor en el H. Ayuntamiento de Mazatlán en el periodo 2008-2010 y durante otro periodo en el 2017-2018, en el primer periodo fue Oficial Mayor en el 2010 y fungió como asesor en el Cuerpo de Regidores para Esperanza Kazuga en el periodo 2014-2016.

Después, volvió al cargo de Contralor Municipal y pasó a la Generencia del Órgano Interno de Control de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán de noviembre de 2017 a octubre de 2018.

Es además socia activa número 18 de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos Colegio Profesional en Mazatlán, Sinaloa A.C. desde 1996 y ha participado en la misma asociación con cargos en el consejo directivo y como presidenta del mismo consejo de 2020 a 2021 y forma parte en la actualidad de la Comisión de Honor y Justicia.

Es Secretaria del consejo de la asociación del Colegio de Profesionistas de Sinaloa Delegación Sur en el Periodo 2022-2023 y actualmente funge como presidenta del consejo directivo de la Asociación de Empresarios Ejecutivos de Sinaloa A.C. por el periodo 2023-2024.

En marzo de 2023 recibió un reconocimiento y medalla como Mujer del año 2023 y como Mujer Universal en el Senado de la República por la Fundación Cuadros y Rostros de la Senadora Claudia Ruíz Massieu.

En los Consejos Directivos de la Federación Nacional de la Asociación Mexicana de Colegios de Contadores Públicos donde tomó protesta para el consejo como suplente de presidenta de la Norma de Actualización Académica ocupó el cargo de vicepresidencia de proyectos legislativos en 2020 y 2021.

Actualmente ocupa un puesto en la vicepresidencia de equidad de género consejo directivo 2022-2023 en dónde ha escrito varios artículos para la revista Cuestión de la Federación Nacional.

Recientemente tomó protesta en la planilla para el Consejo Directivo 2024-2025 como vicepresidenta de región 1 la cual entregará en vigor el 1 de enero de 2024.

Emociones y sentimientos encontrados

Tras recibir el galardón, Melania se pronunció feliz por el reconocimiento y lo equiparó con preseas de alta gama.

Agradeció también a su familia y a los involucrados en su ahora reconocida trayectoria por el mundo fiscal.

“Muy emocionada, no es para menos estar aquí recibiendo esta presea es algo que de cierta manera lo esperaba pero no tanto. Es algo que me llena bastante de emoción y gratitud para todos ustedes colegas y para toda la familia”, afirmó.

García Gómez extendió un reconocimiento especial a su padre, quien hace cerca de un semestre falleció y dijo estaba segura de presenció su reconocimiento y estaba feliz por el hecho.

En el evento estuvieron presentes Édgar Augusto González Zataráin, Presidente Municipal de Mazatlán; Natalia Del Valle, Tesorera de la Federación Nacional de Contadores Públicos; Leobardo Alcántara Martínez, diputado; María Esthela Núñez Castro, presidenta del Consejo Directivo de 2022-2023 de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos Colegio Profesional en Mazatlán, Sinaloa A.C.; Alberto Hernández Flores, Teniente de Infantería de la Tercera Región Militar y Sergio Alberto Ibarra, Presidente de la Asociación de Colegios de Profesionistas de Sinaloa Delegación Sur.