Melesio Cuén niega haberle presentado su renuncia a Rocha Moya; nunca lo haría por cuestiones políticas, dice

Héctor Melesio Cuén Ojeda, titular de la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado, negó haberle puesto sobre la mesa a Rubén Rocha Moya su renuncia, por sentir que el Mandatario Estatal no lo apoyara en el conflicto político entre el Partido Sinaloense y el Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres.

El fundador y líder moral del PAS, aclaró que él nunca renunciaría por cuestiones políticas, si bien es cierto el partido local tuvo que ceder los espacios que al parecer estaban acordados con “El Químico”, al final, el PAS cedió, y permitió al Presidente Municipal poner a sus funcionarios, pero desligándose completamente de su alianza, dado que en campaña fueron juntos Morena y PAS.

“Definitivamente yo nunca renunciaría por cuestiones políticas, nunca, yo soy político, a los 55 años decidí incursionar en la política después de estar como académico, como investigador, como empresario, y en eso todavía sigo”, indicó.

El ex Rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa aclaró que las únicas dos maneras en las que él dejaría la Secretaría de Salud, sería si le piden la renuncia, o si no se siente apoyado y decidiera dar un paso al costado.

“Por cuestiones políticas la verdad yo nunca renunciaría a un espacio de esta naturaleza, yo renunciaría si así lo considero yo, que no tengo las condiciones para estar, si no siento el apoyo, o que me pidan la renuncia, son los caminos por los cuales yo renunciaría”, precisó.